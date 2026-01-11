ब्रेकअप के बाद लड़कियां अचानक इतनी खूबसूरत क्यों दिखने लगती हैं? टूटे दिल से 'रिवेंज ड्रेसिंग' तक का सफर, जानें क्या है ये हीलिंग का तरीका?

Breakup Healing: न्यू हेयरकट, स्लिट स्कर्ट, ब्लैक रिलीविंग टॉप, क्या ब्रेकअप के बाद आपकी एक्स अचानक एकदम बदल गई है? उसके न्यू लुक, कॉन्फिडेंट, स्माइला और खूबसूरती से आपकी नजर हट ही नहीं रही? तो आपको बता दें, ये कोई जादू नहीं बल्कि 'रिवेंज ड्रेसिंग' साइकोलॉजी है. ये ब्रेकअप के गेहरे दुख से उबरने की एक हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें इंसान ब्रेकअप के बाद अपना फेवरेट आउटफिट पहनता है. इसका सीधा असर उनके सोचने के तरीके, फीलिंग्स और काम की क्षमता पर पड़ता है. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इसे एनक्लोथ्ड कॉग्निशन कहा जाता है.

क्या है एनक्लोथ्ड कॉग्निशन?

ब्रेकअप का सबसे ज्यादा असर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है. ऐसे में वार्डरोब को बदलना 'कंट्रोल मैकेनिज्म' की तरह काम करता है. वहीं एनक्लोथ्ड कॉग्निशन बताती है कि हमारे कपड़ों का सीधा असर हमारे ब्रेन और बिहेवियर पर पड़ता है. उदाहरण के तौर पर, ब्रेकअप के बाद जब कोई व्यक्ति 'रिवेंज ड्रेसिंग' यानी दुखी होने के बजाय स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, तो एनक्लोथ्ड कॉग्निशन के कारण ही ब्रेन 'विक्टिम मोड' से बाहर आकर 'पावर मोड' में आ जाता है, और खुद को कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और स्ट्रांग महसूस करने लगता है. इसका मतलब है कि बाहर से अच्छा दिखने पर आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करने लगते हैं.

1994 में प्रिंसेस डायना की 'रिवेंज ड्रेसिंग'

रिवेंज ड्रेसिंग की सबसे क्लासिक एग्जांपल 1994 में ब्रिटेन की तत्कालीन प्रिंसेस डायना ने दी थी. उनके पति प्रिंस चार्ल्स ने जब एक टीवी इंटरव्यू में अपने अफेयर को एक्सेप्ट किया था, उसी रात प्रिंसेस डायना ने ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहनी थी. इतने बड़े दुख के बावजूद इस ड्रेस में वे बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग नजर आ रही थीं. इसके बाद इस आइकॉनिक ड्रेस को 'रिवेंज ड्रेस' कहा जाने लगा.

'रिवेंज ड्रेसिंग' कैसे करती है हीलिंग?

रिवेंज ड्रेसिंग केवल दूसरों को जलाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को संभालने के लिए होती है. रिवेंज ड्रेसिंग के पीछे कई साइंटिफिक कारण हैं-

- कॉन्फिडेंस बूस्ट: रिवेंज ड्रेसिंग से जब आप अच्छे दिखने लगता हैं, तो ये एहसास दिलाता है कि आपकी वैल्यू किसी रिश्ते के खत्म होने से कम नहीं हुई है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है.

- हार्मोनल बदलाव: रिसर्च बताती है कि जब हम खुद को आईने में पसंद करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी डोपामाइन यानी हैप्पी हार्मोन रिजील करता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है.

-मेंटल मेकओवर: नया हेयरकट या नया स्टाइल पुराने दर्द और यादों को छोड़कर एक मेंटल मेकओवर करने का एक तरीका होता है.

- सेल्फ लव: कई बार लोग इसे दिखावा समझ लेते हैं. लेकिन ये सेल्फ लव की एक प्रोसेस है. रिवेंज ड्रेसिंग के जरिए वो समाज के साथ-साथ खुद को भी ये संदेश देता है कि वह टूटा नहीं है. कपड़ों के जरिए यह अपनी मेंटल केंडीशन को बदलने और नए साहस के साथ दुनिया का सामना करने का एक तरीका है.

