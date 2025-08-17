Gen Z और Millennials शादी के बाद वाइफ का सरनेम क्यों नहीं कर रहे चेंज? जानिए 2 सबसे खास वजह

Wife Surname: भारतीय समाज में लंबे समय से ये परंपरा रही है कि शादी के बाद वाइफ अपने मायके का सरनेम छोड़कर पति का सरनेम अपनाती है. इसे शादी का हिस्सा और सामाजिक पहचान का तरीका माना जाता था. लेकिन अब वक्त तेजी बदल रहा है. खासकर Gen Z और Millennials इस पुराने नियम को चुनौती दे रहे हैं. आज की पीढ़ी की लड़कियां बड़ी तादाद में शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदल रही हैं इसके पीछे 2 अहम कारण हैं, डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच की दिक्कतें और नई सोच.

डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच की परेशानी

आज के वक्त में हर शख्स के पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं, जैसे- बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, नौकरी के कागजात, बीमा पॉलिसी और सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह. शादी के बाद सरनेम बदलना मतलब इन सभी जगहों पर अपडेट कराना, जो कि एक टाइम टेकिंग और कई बार कॉम्पलिकेटेड प्रॉसेस बन जाता है.

-बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में नाम बदलने पर कई बार ट्रांजैक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं.

-पासपोर्ट या वीजा का प्रॉसेस लंबा और खर्चीला हो जाता है.

-नौकरी के कागज़ात और डिग्री सर्टिफिकेट में नाम बदलने पर वेरिफिकेशन में अड़चनें आती हैं.

इन सभी झंझटों से बचने के लिए नई पीढ़ी मानती है कि सरनेम वही रहने दिया जाए जो पहले से दर्ज है. क्योंकि ट्रेडिशन के नाम पर और भावनाओं में बहकर नाम बदलने से आगे कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत जरूर आएगी.

नई सोच और पहचान

Gen Z और Millennials की सोच पहले से कहीं ज्यादा इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल है. उनका मानना है कि शादी के बाद सिर्फ रिश्ते बदलते हैं, लेकिन इंसान की पहचान वही रहती है.

-बहुत-सी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी पहचान उनके करियर और अचीवमेंट से हो, न कि सिर्फ पति के सरनेम से.

-मर्द भी अब इस पर जोर नहीं देते कि वाइफ को जरूर उनका सरनेम अपनाना चाहिए.

-कुछ कपल्स तो ये तक मानते हैं कि पिता ने बड़ी ही मोहब्बत से बेटी का नाम रखा होगा, इसलिए उनके जज्बातों की भी कद्र की जानी चाहिए.

अगर पहचान ही बदलनी हो तो दोनों मिलकर नया कॉमन सरनेम चुन सकते हैं.

इन बातों को समझें

शादी के बाद सरनेम बदलना या न बदलना पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय है. नई पीढ़ी मानती है कि रिश्ते निभाने के लिए नाम बदलना जरूरी नहीं है. जहां एक तरफ डॉक्यूमेंट्स का बोझ और झंझट है, वहीं दूसरी ओर नई सोच और पर्सनल आइडेंटिटी को अहमियत दी जा रही है. यही वजह है कि आज की शादीशुदा महिलाएं और कई बार पुरुष भी पुरानी परंपरा से अलग होकर वाइफ की ऑरिजनल पहचान को बरकरार रख रहे हैं.