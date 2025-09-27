कमिटमेंट के नाम से क्यों घबराते हैं लड़के, जानें क्या इसके पीछे की वजह!

प्यार का इजहार हो या फिर रिलेशनशिप की शुरुआत लड़के इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते हैं लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है तो वह घबरा जाते हैं. कई बार तो कमिटमेंट करने बाद उन्हें पछतावा होता है. आइए जानते हैं अधिकतर लड़के कमिटमेंट से क्यों डरते हैं.

पर्सनल स्पेस

कुछ लड़कों को लगता है कि कमिटमेंट देने के बाद उनका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा. कुछ भी करन से पहले उन्हें अपने पार्टनर से बात करनी होगी पार्टनर की परमिशन लेनी होगी. इसी वजह से अधिकतर लड़के कमिटमेंट देने से डरते हैं.

आजादी कम होना

कुछ लड़कों को लगता है कि कमिटमेंट देने के बाद उनकी आजादी छिन जाएगी वहीं उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी. कई बार उन्हें लगता है कि वह अभी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है. जिस वजह से कमिटमेंट देने से बचते हैं या फिर कतराते हैं.

करियर

कई बार करियर की वजह से भी लड़के कमिटमेंट देने से बचते हैं. वह अपने करियर को सबसे आगे रखता है. जब आपका पार्टनर करियर को लेकर सीरियस हो उस दौरान आप उन पर कमिटमेंट का दबाव नहीं बना सकती हैं.

प्यार में धोखा

कई बार पहले प्यार में धोखा मिला होता है ऐसे में धोखा खाने के बाद कमिटमेंट देने से डर लगता है. प्यार में धोखा मिलने पर ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी कमिटमेंट से डरती हैं.

दोस्तों से दूरी

कुछ लड़कों को लगता है कि कमिटमेंट देने के बाद वह दोस्तों से दूर हो सकते हैं. दोस्तों से दूर जाने के डर से भी कई बार लड़के कमिटमेंट करने से डरते हैं. लड़कों को लगता है कि कमिटमेंट के बाद वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे. ऐसे में वह कमिटमेंट को लेकर डरते हैं.

