सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार या प्राइवेट लाइफ? क्यों कम पोस्ट करने वाले कपल हैं ज्यादा खुश
Relationship Advice: "खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों", बॉलीवुड का ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा. आज के जमाने में खुल्लम खुल्ला प्यार सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है. इससे लोगों के प्यार के पैमाने भी नापे जाते हैं. लेकिन क्या सच में एक रिश्ते में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जरूरी है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:59 PM IST
Relationship Tips: अक्सर कपल्स के बीच रिश्ते को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने को लेकर बहस होती रहती है. वहीं आज के समय प्यार जाहिर करने के पैमानों में एक सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन को पोस्ट करना भी आता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल दिखने की रेस आए दिन दिखती रहती है. लेकिन कई रिसर्च और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो लोग रिश्तो के लेकर कम पोस्ट करते हैं, वे अक्सर ज्यादा खुश रहते हैं. ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या सच में सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन को पोस्ट करना जरूरी है? क्या प्यार में पैमाना इसपर निर्भर होने चाहिए?

 

रिश्ते में प्राइवेसी रहती है
जब आप अपने रिश्ते की हर छोटी-बड़ी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करने लगते हैं, तो आप कहीं न कहीं रिश्ते की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. ऐसे में आप अनजाने में दूसरों को अपने रिश्ती पर राय देने का हक दे देते हैं. इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच समस्याएं बढ़ सकती है. लेकिन जो लोग अपनी रिश्ते को प्राइवेट रखते हैं, वे बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं. इससे उनका रिश्ता मजबूत बनता है. 

 

तुलना कम होता  
सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल बनने की रेस आपको आए दिन देखने को मिलती होगी. वहां अक्सर लोग अपने रिश्ते को दूसरों से अच्छा और खुशहाल दिखाने में तुले रहते हैं. ऐसे में दूसरे से अपने रिश्ते की तुलना और परफेक्ट बनने की रेस में भागने से असंतोष और जलन की फीलिंग्स पैदा हो सकती है. वहीं कम पोस्ट करने वाले लोग इस जाल में नहीं फंसते हैं और अपने पार्टनर के साथ छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूंढते रहते हैं. 

 

रियल कनेक्शन
कपल्स जो अपने रिश्ते को ऑनलाइन शेयर करते हैं, वे अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के लिए जीना शुरू कर देते हैं. वहीं जो कपल सोशल मीडिया के बजाय एक-दूसरे के साथ समय बिताने पर यकीन रखते हैं, उनकी अपने पार्टनर के साथ गहरी बॉन्डिंग होती है. वे सोशल मीडिया के लिए ग्रैंड जेस्चर करने के बजाय एक दूसरे के साथ छोटी-छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं. 

