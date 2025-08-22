बीवी की बात नहीं मानते और गर्लफ्रेंड को तुरंत हां क्यों कर देते हैं कुछ मर्द? ये हैं 5 कारण

बीवी और गर्लफ्रेंड, दोनों ही रिश्ते अलग-अलग हालात और इमोशंस पर बेस्ड होते हैं. मर्दों के बिहेविर में ये फर्क दरअसल रिश्ते की गंभीरता और जिम्मेदारियों के बोझ से जुड़ा होता है.
Wife vs Girlfriend: अक्सर शादीशुदा जिंदगी में देखा जाता है कि पति अपनी बीवी की बातों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वहीं मर्द अपनी गर्लफ्रेंड की हर ख्वाहिश को तुरंत पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं. ये फर्क सिर्फ रिश्ते की शुरुआत और बाद के बदलावों में ही छिपा होता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की 5 बड़ी वजहें.
गर्लफ्रेंड को इतनी तवज्जो क्यों?
1. नयेपन का अट्रैक्शन
गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता नया और रोमांच से भरा होता है. हर मुलाकात और हर बातचीत अलग लगती है, इसलिए पुरुष कोशिश करते हैं कि कोई भी बात टालें नहीं. वहीं बीवी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद वो आकर्षण धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाता है, जिससे पति को लगता है कि हर बात तुरंत मानना जरूरी नहीं.
2. इम्प्रेशन जमाने की चाहत
गर्लफ्रेंड के सामने पुरुष हमेशा अपना अच्छा इमेज बनाए रखना चाहते हैं. उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो नाराज हो सकती है या रिश्ता बिगड़ सकता है. इसलिए वे उसकी हर बात मान लेते हैं. वहीं पत्नी के साथ उन्हें यह डर नहीं रहता क्योंकि वो जानते हैं कि शादी का रिश्ता मजबूत है और इतनी आसानी से टूटेगा नहीं.
3. कम उम्मीदें और ज्यादा रोमांस
गर्लफ्रेंड आमतौर पर छोटी-छोटी चीजों से खुश हो जाती है- जैसे मूवी डेट, एक तोहफा या कहीं घूमने का प्लान. वहीं वाइफ की उम्मीदें घर, जिम्मेदारियों और फ्यूचक से जुड़ी होती हैं. ऐसे में पुरुषों को गर्लफ्रेंड की बातें आसान और रोमांटिक लगती हैं, जबकि पत्नी की बातें जिम्मेदारियों से जुड़ी होने के कारण उन्हें टालने का मन करता है.
4. फ्रीडम का एहसास
गर्लफ्रेंड के साथ पुरुष खुद को ज्यादा खुला और आजाद महसूस करते हैं. वहां कोई बंधन या घरेलू दबाव नहीं होता. इसके उलट शादीशुदा जीवन में पुरुष को परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं. यही कारण है कि वो बीवी की हर बात पर तुरंत "हां" नहीं कहते.
5. इमोशनल कंफर्ट जोन
वाइफ के साथ मर्दों का रिश्ता इतना सहज हो जाता है कि वो मानते हैं, "अगर आज नहीं माना तो कल मान लेंगे, रिश्ता वैसे भी बना रहेगा." लेकिन गर्लफ्रेंड के मामले में वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए तुरंत हामी भर देते हैं.