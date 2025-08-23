खुद के पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे शख्स के साथ क्यों इमोशनली अटैच होते हैं कुछ लोग, ये हैं 5 बड़े कारण

Extra Marital Affairs: शादीशुदा जिंदगी आपसी भरोसे और समझ पर टिकी होती है, लेकिन कई बार पति या पत्नी अपने ही पार्टनर को नजरअंदाज करके किसी और शख्स से इमोशनली अटैच होने लगते हैं. ये हमेशा फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल नीड का पूरा न होना इसका बड़ा कारण होता है. आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से ऐसी बेवफाई देखने को मिलती है.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह

1. पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट न मिलना

शादी के बाद हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसके जज्बात को समझे और उसे सपोर्ट करे. लेकिन जब पति या पत्नी बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाते, सुनते नहीं हैं या लगातार बुराई करते हैं, तो इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है. ऐसे में अगर कोई और शख्स उनके इमोशंस को समझे, तो वो उसकी तरफ खिंचने लगते हैं.

2. रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप

कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की रीढ़ होता है. अगर पति-पत्नी के बीच बातचीत कम हो जाए, तो गलतफहमियां और दूरी बढ़ जाती है. इस कमी को पूरा करने के लिए इंसान अक्सर बाहर किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है, जो उसकी बातें सुने और समझे. धीरे-धीरे यह रिश्ता गहरा होता जाता है और इमोशनल अटैचमेंट का रूप ले लेता है.

3. खुद को कमतर या अनदेखा महसूस करना

जब एक पार्टनर को लगातार ये अहसास दिलाया जाए कि उसकी अहमियत कम है या उसके कामों की सराहना नहीं होती, तो वो इमोशनली हार्ट हो जाता है. इस दौरान अगर बाहर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करे, उसकी मेहनत को पहचाने और उसे अहमियत दे, तो यह एहसास उसे उस शख्स के करीब खींच लाता है.

4. मैरिड लाइफ में रोमांस और एक्साइटमेंट की कमी

शादी के शुरुआती सालों में सबकुछ नया और एक्साइटिंग होता है, लेकिन वक्त के साथ अगर रिश्ते में रोमांस और एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, तो पार्टनर बोरियत महसूस करने लगते हैं. ऐसे में अगर बाहर कोई शख्स उन्हें नई एनर्जी और खुशी महसूस कराए, तो इमोशनल अटैचमेंट बढ़ सकता है.

5. एक जैसी सोच और इंटरेस्ट

कभी-कभी लोग किसी ऐसे शख्स की ओर खिंच जाते हैं, जिसकी सोच, पसंद या शौक उनसे मेल खाते हैं. शेयर्ड इंटरेस्ट और जिंदगी का एक जैसा नजरिया बातचीत को आसान और दिलचस्प बना देते हैं. यही कनेक्शन धीरे-धीरे एक डीप इमोशनल रिलेशनशिप में बदल जाता है.