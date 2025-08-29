खुशहाल शादीशुदा कपल्स अपने हर खुशनुमा पलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं करते?
Advertisement
trendingNow12900653
Hindi Newsरिलेशनशिप

खुशहाल शादीशुदा कपल्स अपने हर खुशनुमा पलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं करते?

कई बार हमें दिखता कि सोशल मीडिया पर कपल बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके रिश्तों में घुटन होती है. वहीं दूसरी तरफ कई कपल्स असल में खुश रहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करते. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशहाल शादीशुदा कपल्स अपने हर खुशनुमा पलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं करते?

Couples On Social Media: आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग अपने छोटे-बड़े एक्सपीरिएंस, खुशियां और अचीवमेंट दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं. खासतौर पर कपल्स अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करते हैं. लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कई बार जो कपल्स सचमुच में खुशहाल और मजबूत रिश्ते में होते हैं, वो हर पल को सोशल मीडिया पर दिखाने की बजाय अपने बीच जीना ज्यादा पसंद करते हैं? इसके पीछे कई अहम वजहें होती हैं.

1. पर्सनल लाइफ को सिक्योर रखना
खुशहाल कपल्स जानते हैं कि हर चीज सबको बताना जरूरी नहीं. वो अपनी निजी जिंदगी को दूसरों की नजर से बचाना पसंद करते हैं. अक्सर ज्यादा पोस्ट करने से अनचाही राय और कमेंट मिल सकते हैं, जो रिश्ते पर असर डाल सकती हैं.

2. असली रिश्ते में दिखावे की जरूरत नहीं
जिन रिश्तों में सच्चा प्यार और समझदारी होती है, वहां दिखावे की कोई जगह नहीं होती. ऐसे कपल्स सोशल मीडिया पर दुनिया को यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो कितने खुश हैं, क्योंकि उनके बीच की खुशी असल होती है और उन्हें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती.

Add Zee News as a Preferred Source

3. मोमेंट को जीने पर ज्यादा फोकस
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले लोग पिक्चर परफेक्ट मोमेंट बनाने की कोशिश करते हैं. जबकि खुशहाल कपल्स उन पलों को कैमरे में कैद करने की बजाय दिल में संजोना ज्यादा पसंद करते हैं. उनके लिए अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना ही सबसे बड़ी खुशी होती है.

4. तुलना और जलन से दूरी
आज सोशल मीडिया तुलना और जलन की भावना को बढ़ा देता है. बार-बार पोस्ट करने से कई बार दूसरों में ईर्ष्या या निगेटिव एनर्जी पैदा होती है. समझदार कपल्स इन चीजों से दूर रहते हैं और अपने रिश्ते को ऐसी नकारात्मकता से बचाते हैं.

5. रिश्ते में भरोसा और सिक्योरिटी
जब कपल्स एक-दूसरे पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो उन्हें बार-बार अपनी खुशी दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं होती. वो जानते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत है और इसे दिखावे से नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार से कायम रखना है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

social mediarelationshipRelationship tips

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;