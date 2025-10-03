‘जॉम्बीइंग’ डेटिंग ट्रेंड ‘घोस्टिंग’ से क्यों है ज्यादा बुरा? Gen Z जरूर जानें इससे डील करने के तरीके

Why Zombieing is Worse Than Ghosting: आज के डिजिटल एज में रिलेशनशिप्स जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं. डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने रिश्तों तक पहुंच को आसान जरूर बनाया है, लेकिन साथ ही कई अजीब और तकलीफदेह डेटिंग ट्रेंड्स भी पैदा किए हैं. ‘घोस्टिंग’ (Ghosting) और ‘जॉम्बीइंग’ (Zombieing) ऐसे ही ट्रेंड्स हैं जिनका सामना आज की यंग जेनरेशन यानी Gen Z अक्सर कर रही है.

घोस्टिंग क्या है?

घोस्टिंग का मतलब है अचानक से किसी रिलेशनशिप से बिना बताए गायब हो जाना. सामने वाला मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन कोई जवाब न मिले. ये सिचुएशन बहुत तकलीफदेह होती है क्योंकि इंसान को लगता है कि वो शायद कुछ गलत कर बैठा है.



जॉम्बीइंग क्या है?

जॉम्बीइंग, घोस्टिंग का ही अगला और ज्यादा खतरनाक रूप है. इसमें कोई पार्टनर पहले आपको घोस्ट करता है यानी बिना बताए रिश्ते से गायब हो जाता है. लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो अचानक वापस आपकी जिंदगी में ऐसे लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो. वो फिर से चैट शुरू कर सकता है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर सकता है या कैजुअली मिलने की कोशिश कर सकता है, या फिर माफी मांगकर आपकी लव लाइफ में वापस आने की कोशिश करता है.



क्यों है जॉम्बीइंग ज्यादा बुरा?

1. इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ाता है

जब कोई इंसान वापस लौटता है तो दिमाग में सवाल उठते हैं: “क्या यह मुझे सच में चाहता है? या सिर्फ टाइम पास?” ये कंफ्यूजन मेंटल हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट करता है.

2. ट्रस्ट इश्यू गहराते हैं

घोस्टिंग के बाद भी लोग कभी-कभी आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन जब वही इंसान लौटकर आता है तो भरोसा टूट जाता है. ये शक हमेशा बना रहता है कि वो फिर से गायब तो नहीं हो जाएगा.

3. सेल्फ-वर्थ पर असर

किसी के बार-बार आने-जाने से इंसान खुद को ‘ऑप्शन’ जैसा महसूस करने लगता है. धीरे-धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो सकता है.

4. हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है

घोस्टिंग के बाद इंसान धीरे-धीरे मूव ऑन करता है. लेकिन जॉम्बीइंग उस प्रोसेस को तोड़ देता है और पुराने जख्म फिर से ताजा कर देता है.



Gen Z इससे कैसे डील करें?

1. क्लियर लिमिट तय करें: अगर कोई इंसान बार-बार गायब होकर लौटता है, तो साफ शब्दों में कहें कि आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते.

2. रियलिटी चेक लें: सोचें कि क्या वो इंसान सच में आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला रहा है या सिर्फ आपकी इमोशंस से खेल रहा है.

3. सेल्फ-केयर पर ध्यान दें: खुद का ख्याल, जर्नलिंग, जिम या दोस्तों के साथ वक्त बिताने जैसी एक्टिविटीज से खुद को मजबूत बनाएं.

4. क्लोज फ्रेंड्स से राय लें: कभी-कभी बाहरी नजरिया हमें सही रास्ता दिखाता है.

5. रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज न करें: अगर किसी ने एक बार आपको इग्नोर किया है, तो उसके दोबारा लौटने पर अलर्ट रहें. ये पैटर्न बार-बार दोहरा सकता है.