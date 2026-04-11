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Hindi NewsरिलेशनशिपGen Z को क्यों पसंद आ रहा है 6-7 का डेटिंग ट्रेंड? रिश्ते में बनी रहती है मिठास और झगड़ा भी होता है कम

Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है 6-7 का डेटिंग ट्रेंड? रिश्ते में बनी रहती है मिठास और झगड़ा भी होता है कम

Best Relationships Tips: डेटिंग और रिश्तों को लेकर आजकल  Gen Z का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सा गया है. आजकल युवाओं के बीच में  6-7 का डेटिंग ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अपनाने से रिश्ते में मिठास और झगड़ा भी कम से कम होता है. आइए आपको बताते हैं आखिर ये है क्या?

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:46 AM IST
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Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है 6-7 का डेटिंग ट्रेंड? रिश्ते में बनी रहती है मिठास और झगड़ा भी होता है कम

Best Relationships Tips:  रिश्तों को लेकर आजकल  Gen Z का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सा गया है. सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के बढ़ते ट्रेंड की वजह से लोग  रिश्तों को लेकर नए-नए ट्रेंड भी बना रहे हैं, जिससे रिश्ता लंबे समय तक चल सके. आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं, जिसको Gen Z फॉलो कर रही हैं इस ट्रेंड का नाम है   6-7 का डेटिंग ट्रेंड इसको अपनाने के बाद ना तो रिश्ते में दरारा आती है और ना ही हमेशा झगड़ा होता रहता है. रोमांटिक सोच से ये थोड़ा सा अलग होता है. भरोसेमंद और समझदारी के साथ में दोनों मिलकर इस रिश्ते में चलाते हैं. इसको फॉलो करने से उसके साथ जीवन स्थिर और शांत महसूस होने लगती है. सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा छाया हुआ है. 
 

अगर आप भी एक Gen Z हैं और कुछ नए-नए डेटिंग ट्रेंड को अगर आप अपनाना चाहते हैं, तो आप  6-7 का डेटिंग ट्रेंड को अपना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता है आखिर ये है क्या और किस तरह से ये काम करता है. आइए आपको इसको लेकर चीजें ठीक से बताते हैं.
 

क्या है 6-7 डेटिंग ट्रेंड

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6-7 डेटिंग ट्रेंड का मतलब सरल शब्दों में ये है कि एक ऐसा इंसान जो दिखने में भले ही ठीक-ठाक हो लेकिन उसके साथ जब भी आप हो तो एक दाम शांति और अलग सा महसूस जो आपको एकदम बेस्ट फील करवाता है. उसकी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि उसके नेचर से आपको प्यार हो जाए, उसे ही  6-7 डेटिंग ट्रेंड कहते हैं.
 

 क्यों पसंद आ रहा है Gen Z को यह ट्रेंड?

लोग अपने डेटिंग ऐप्स पर बेस्ट साथी को खोजते-खोजते काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और उसमें ये पता चल पाना कि साथी कैसे है और कैसे नहीं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लोग अकसर तुलना करने लगते हैं और हर बार ऐप में अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है इसलिए आजकल के युवाओं को खूबसूरती से ज्यादा शांति पसंद आ रही है. 
 

6-7 डेटिंग ट्रेंड के फायदे

1. कम झगड़े

आजकल के Gen Z लोग इस 6-7 डेटिंग ट्रेंड को इसलिए भी अपना रहे हैं ताकि रिश्ते में कम झगड़े के साथ हमेशा शांति बनी रहे और लोगों को दिनभर की थकान से भी राहत मिले कि कोई तो सुनने वाला है ही. 
 

2. लाइफटाइम कमिटमेंट

अगर आप खूबसूरती पैसे से ज्यादा समझदार साथी का चुनाव करते हैं, तो वो एक तरह से लाइफटाइम कमिटमेंट वाला प्यार हो जाता है. इसको अपनाने के बाद लोग चाहते हैं कि वो धीरे-धीरे रिश्ते को समझें, बिना किसी दबाव के. 
 

3. पर्सनल स्पेस 

आजकल के युवाओं को किसी भी तरह से दबाव महसूस नहीं होता है. उनको पर्सनल स्पेस की भी जरूरत होती है इसलिए 6-7 डेटिंग ट्रेंड का ये चुनाव करते हैं.
 

(ये भी पढ़ें:  Gen Z के बीच 'Choremance' रिलेशनशिप ट्रेंड तेजी से हो रहा है वायरल, जानिए फायदे)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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