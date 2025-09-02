लड़की से कमिटेड होने से पहले हर लड़के को क्यों जानने चाहिए पीरियड इशूज?
लड़की से कमिटेड होने से पहले हर लड़के को क्यों जानने चाहिए पीरियड इशूज?

पीरियड्स में होने वाली परेशानियां सिर्फ महिलाओं की ही नहीं होती, अगर वो किसी के साथ कमिटेड हैं, तो उस मर्द को भी मूड स्विंग के तौर पर इसका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:30 PM IST
Period Awareness For Male Partner: जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो उसका मकसद सिर्फ साथ बिताना या मजेदार पल जीना ही नहीं होता, बल्कि एक-दूसरे को समझना और हर सिचुएशन में सपोर्ट करना भी होता है. रिलेशनशिप तभी हेल्दी बनती है जब पार्टनर एक-दूसरे की छोटी-बड़ी बातों को समझें और इज्जत दें. ऐसे में एक अहम पहलू है पीरियड इशूज. अक्सर लड़के इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करते या जानकारी नहीं रखते, लेकिन सच ये है कि इस बारे में जानना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना लड़की के लिए.

पीरियड्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी है इसे समझना?
हर महीने महिलाओं को होने वाला पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं. इस दौरान कई तरह के फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स सामने आते हैं जैसे पेट दर्द, पीठ दर्द, थकान, ब्लोटिंग, सिर दर्द और सबसे अहम मूड स्विंग्स. अगर लड़के इस दौरान अपनी पार्टनर की कंडीशन को समझेंगे, तो रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा.

मूड स्विंग्स का असली कारण
पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के लेवल में उतार-चढ़ाव होता है. इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है और लड़की का मूड अचानक बदल सकता है. कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, तो कभी उदासी, ये सब नॉर्मल है. अगर लड़के इस फेज को समझें और सपोर्ट करें, तो लड़की खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़कों को क्यों जरूरी है ये जानना?

1. रिलेशन में हेल्दी कम्युनिकेशन: अगर लड़का समझेगा कि उसकी पार्टनर का मूड क्यों बदल रहा है, तो वो बिना झगड़े के हालात को संभाल सकेगा.

2. इमोशनल सपोर्ट: पीरियड्स के दौरान लड़कियों को सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ऐसे में पार्टनर का ख्याल रखना रिश्ते को गहरा बनाता है.

3. गलतफहमी से बचाव: कई बार लड़कों को लगता है कि लड़की जानबूझकर गुस्सा कर रही है, लेकिन असल में ये हार्मोनल चेंजेज की वजह से होता है.

4. रिस्पेक्ट और केयर: जो लड़का अपनी पार्टनर के पीरियड इशूज को समझता है, वो उसे ज्यादा सिक्योर और रिस्पेक्टफुल महसूस कराता है.

मूड स्विंग मैनेज करने के आसान तरीके

1. पेशेंस रखें: लड़की के गुस्से या चिड़चिड़ेपन को पर्सनली न लें.

2. कम्फर्ट दें: गर्म पानी की बोतल, हल्का खाना या उनकी पसंदीदा चॉकलेट मूड बेहतर कर सकती है.

3. सुनें और समझें: इस दौरान पार्टनर को सुनना ही काफी राहत देता है.

4. स्पेस दें: कभी-कभी लड़की अकेले रहना चाहती है. उसकी इस च्वॉइस की रिस्पेक्ट करें.

5. छोटी-छोटी मदद करें: जैसे घर का काम, बाहर से जरूरी सामान लाना या बस उनके पास बैठना.

;