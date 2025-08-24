शादीशुदा लोगों का क्यों चलता है अफेयर, जानें ऑफिस कलीग पर क्यों आता है दिल?

Office extramarital affairs भारतीय समाज में शादी एक नहीं बल्कि 7 जन्म का रिश्ता होता है. वहीं अब के माहौल में बदलाव देखने को मिल रहा है. शादीशुदा लोगों का ऑफिस में अफेयर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं है. ज्यादातर लोगों को ऑफिस में अफेयर होता है. भारत में भी ऑफिस अफेयर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आइए जानते हैं ऑफिस में लोगों को अफेयर क्यों चल रहा है.

ऑफिस में बढ़ती है नजदीकियां

ऑफिस में अब शादीशुदा लोगों के बीच अफेयर देखने को मिल रहे हैं. इसके पीछे का कारण बढ़ता वर्क आवर है. अधिकतर लोग ऑफिस में 9 से 10 घंटे बिताते हैं. एक जैसे तनाव और वर्क प्रेशर में मिलकर काम करने की वजह से करीब आते हैं. दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है.

इमोशनल कनेक्टिविटी

इन दिनों कपल घर से बाहर ही ज्यादा समय बिताते हैं. ऐसे में उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है या फिर एक दूसरे का साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं. जिस वजह से उनके बीच इमोशनल कनेक्टिविटी की कमी होने लगती हैं. यहीं कमी अफेयर्स का कारण बनती है.

कलीग्स के साथ अच्छा रिश्ता

हमारा ज्यादातर समय ऑफिस में बिताता है जिस वजह से हम ऑफिस में अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होने लगते हैं. कलीग्स के साथ अपनी फीलिंग्स और वर्कप्लेस की समस्या शेयर करते हैं. धीरे-धीरे दोस्त बनते हैं फिर मन में कलीग्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगता है. समय के साथ अफेयर शुरू हो जाता है.

पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ होती है खराब

शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस अफेयर किसी बर्बादी से कम नहीं है. शुरूआत में तो सब ठीक लगता है लेकिन समय के साथ अफेयर से केवल नुकसान ही होता है. अफेयर की वजह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है.

