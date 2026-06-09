क्या रियल लाइफ में ज्यादा खुश हैं सोशल मीडिया से दूर रहने वाले कपल?

आज के समय लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया अपने छोटी से लेकर बड़ी खुशी को शेयर करते हैं. सोशल मीडिया पर लोग अपने पार्टनर के साथ की फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. क्या आप जानते हैं जो कपल्स एक दूसरे से ज्यादा खुश रहते हैं जो ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं.
कहते हैं खुश रहने के लिए सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को जगजाहिर करने की बजाय रियल लाइफ में ध्यान देना चाहिए. सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स से ज्यादा इमोशनल को समझना चाहिए. कपल में खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैप्चर करने की बजाए उन पलों को महसूस करना चाहिए.
समझदार कपल लाइफ में प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस करते हैं. रिश्ते की हर बात को सोशल मीडिया पर शेयर करने से रिश्ते की मिठास और खूबसूरती कम होती है. प्यार हमेशा दो इंसान के बीच ही रहना चाहिए. इससे रिश्ते की अहमियत और गहराई बढ़ती है.
अक्सर लोग सोशल मीडिया पर तो पार्टनर की फोटो शेयर करके खूब प्यार दिखाते हैं. लेकिन रियल लाइफ में वह पार्टनर के साथ प्यार या सम्मान नहीं करते हैं. एक-दूसरे की भावनाओं को समझते नहीं हैं. वहीं जो कपल सोशल मीडिया से दूर रहते हैं वह अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं. एक दूसरे के इमोशन का सम्मान करते हैं.
आज कल के बिजीलाइफस्टाइल में लोग सोशल मीडिया पर अपना प्यार तो इजहार कर देते हैं लेकिन रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते हैं. वहीं सोशल मीडिया से दूर रहने वाले कपल अपने पार्टनर के लिए समय निकालते हैं. एक दूसरे साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं. इसी वजह से उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत बना रहता है.
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