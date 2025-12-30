Advertisement
trendingNow13058666
Hindi Newsरिलेशनशिपना पति की टेंशन...ना समाज का खौफ... 35 से 40 साल की महिलाओं का क्यों होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर?

ना पति की टेंशन...ना समाज का खौफ... 35 से 40 साल की महिलाओं का क्यों होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर?

35 से 40 की उम्र में महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिस्क बढ़ जाता है. यह कोई बेवफाई नहीं बल्कि इसके पीछे, इमोशनल, मेंटल समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं इस उम्र में महिलाओं के अफेयर क्यों शुरू हो जाते हैं.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना पति की टेंशन...ना समाज का खौफ... 35 से 40 साल की महिलाओं का क्यों होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर?

साल 2025 में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में CEO एंडी बायरन और उनकी कंपनी की HR हेड के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा हुआ था. सोशल मीडिया पर मीम्स बनें वहीं इस घटना के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मुद्दे पर काफी बहस देखने को मिली. रिलेशनशिप या फिर शादी में अक्सर चीटिंग के बारे में सुनने को मिला है. शादी के कई सालों बाद पार्टनस एक दूसरे को चीट करते हैं. चीट करने में केवल मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं. आइए जानते हैं 35 से 40 साल की उम्र में महिलाएं क्यों चीट करती हैं. 

महिलाओं क्यों करती हैं चीट
महिलाएं अक्सर अकेलापन, इमोशनल बर्नआउट और खुद को पाने की कोशिश में चीट करती हैं. चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिस वजह से महिलाएं शादी से बाहर जाती हैं. 

इमोशनली इंविजीबल महसूस होना 
35 से 40 की उम्र में अधिकतर महिलाएं इमोशनली इंविजीबल महसूस करती हैं. इस उम्र में वह मां, पत्नी और घर को संभालने में बहुत बिजी होती है लंबे समय तक परिवार के लिए काम करने की वजह से वह खुद को खो देती है. धीरे-धीरे परिवार के लोग भी उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे में वह खुद को इमोशनली इंविजीबल महसूस करती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इमोशनल बॉन्ड
इस उम्र में महिलाएं अपने पार्टनर से प्यार, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बॉन्ड चाहती हैं. लेकिन जब उनको प्यार, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बोंड नहीं मिलता है तो रिश्ते में बाहर निकलती हैं. इमोशनल सपोर्ट की दोस्ती कब अफेयर में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है. 

बाहर से मिलने वाला ध्यान 
35 से 40 साल की उम्र में महिलाओं की शादीशुदा लाइफ और घर का माहौल काफी नीरस होता है वहीं महिलाएं एक रूटीन में फंस जाती है ऐसे में जब बाहर से थोड़ा सा सम्मान और अटेंशन मिलती है तो यह महिलाओं किसी ताजे हवा के झोंके से कम नहीं लगता है. यही आकर्षण महिलाओं को अफेयर के लिए आगे बढ़ाता है.  

 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

relationshipextra marital affair

Trending news

शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग