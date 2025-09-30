Advertisement
लाख कोशिशों के बाद भी एक्स को नहीं भूल पा रहे आप, कहीं इसके पीछे ये सारे कारण तो नहीं?

फीलिंग्स कोई इलेक्ट्रिक स्विच की तरह नहीं होती, जिसे जब चाहा ऑन कर लिया और जब चाहा ऑफ. यही वजह है कि आपके लिए ब्रेकअप के बाद भी एक्स को भूला पाना आसान नहीं होता.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:16 AM IST
लाख कोशिशों के बाद भी एक्स को नहीं भूल पा रहे आप, कहीं इसके पीछे ये सारे कारण तो नहीं?

Why You Can't Forget Your Ex: रिश्ता टूटने के बाद आगे बढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार लोग चाहकर भी अपने एक्स को भूल नहीं पाते और हर छोटी-बड़ी यादें उनके दिमाग में बार-बार घूमती रहती हैं. ऐसे में इंसान खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों वो भूल नहीं पा रहा है? दरअसल, इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीजंस छिपे होते हैं. आइए जानते हैं वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से तमाम कोशिशों के बाद भी आप अपने एक्स को भुला नहीं पाते.

1. जज्बाती जुड़ाव बहुत गहरा होना
जब किसी रिश्ते में लंबे वक्त तक डीप इमोशनल कनेक्ट रहा हो, तो उसे अचानक तोड़ना बेहद मुश्किल होता है. रिश्ते से जुड़ी छोटी-छोटी बातें, हंसी-मजाक और आदतें दिमाग में गहरी छाप छोड़ देती हैं. यही वजह है कि एक्स को भूलना मुश्किल लगता है.

2. पुरानी यादों में जीना
कई लोग ब्रेकअप के बाद बार-बार पुराने पलों को याद करते हैं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना या उन जगहों पर जाना जहां एक्स के साथ वक्त बिताया हो . ये सारी चीजें दिमाग को बार-बार उसी रिश्ते में खींच लाती हैं.

3. अधूरापन महसूस होना
अगर रिश्ता अचानक खत्म हो जाए या बिना क्लोज़र के टूटे, तो इंसान के मन में हमेशा सवाल रह जाता है - "क्यों हुआ?" यही अधूरापन बार-बार एक्स की याद दिलाता है और इंसान मानसिक रूप से उसी जगह अटका रहता है.

4. अकेलेपन का डर
कई बार लोग एक्स को इसलिए भी नहीं भूल पाते क्योंकि उन्हें अकेलेपन का डर सताने लगता है. उन्हें लगता है कि उनके जैसा कोई और नहीं मिलेगा या वो दोबारा प्यार नहीं पा सकेंगे. ये डर उन्हें पुराने रिश्ते की पकड़ से बाहर नहीं आने देता.

5. सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट
ब्रेकअप कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है. अगर रिश्ता धोखे, झगड़े या असमानता के कारण खत्म हुआ हो, तो इंसान अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लगता है और इस प्रॉसेस में बार-बार एक्स के बारे में सोचने लगता है.

6. आदत बन जाना
रिश्ते में रहते हुए एक्स के साथ रोजाना की बातें, कॉल्स, मुलाकातें, सबकुछ एक आदत बन जाती हैं. अचानक इन चीजों का रुक जाना दिमाग को झटका देता है और इंसान उसी आदत की तलाश में पुराने रिश्ते को याद करता रहता है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

