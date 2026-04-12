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Hindi Newsरिलेशनशिपअपनी सास की फेवरेट बहू बनने के लिए आपमें जरूर होनी चाहिए ये 5 खूबियां, ससुराल की बन जाएंगी लाडली

अपनी सास की फेवरेट बहू बनने के लिए आपमें जरूर होनी चाहिए ये 5 खूबियां, ससुराल की बन जाएंगी लाडली

Favorite Daughter In Law Qualities: अगर आपकी शादी होने वाली है और आप अपनी सास की फेवरेट बहू बनना चाहती हैं, तो आपमें 5 खूबियां होनी ही चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:17 AM IST
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अपनी सास की फेवरेट बहू बनने के लिए आपमें जरूर होनी चाहिए ये 5 खूबियां, ससुराल की बन जाएंगी लाडली

Favorite Daughter In Law Qualities:  शादी हर लड़की का सपना होता है और वो अपने इस दिन को खास बनाने के लिए काफी सारी तैयारियां कर लेते हैं. ससुराल में सास-बहू का रिश्ता हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहा है और सास को खुश रखना तो बेहद ही जरूरी है वरना फिर कुछ ना कुछ चीजें खराब होती ही रहती है. नोंक-झोंक और तकरार से जोड़कर इस रिश्ते को लोग देखते हैं. ये रिश्ता इसी बात पर टिक पाता है कि एक-दूसरे को कितनी समझदारी, सम्मान और अपनापन के साथ समझते हैं. अगर आपको डर लग रहा है  और जानना भी है कि आखिर आपकी सास को खुश कैसे रखें और सबसे फेवरेट कैसे बनें तो ये खबर आपके लिए बढ़िया और काम की होने वाली है. 

 

अगर आप भी ससुराल में सभी की लाडली और सास की फेवरेट बनना चाहती हैं, तो आपके अदंर ये 5 खूबियां तो जरूर होनी चाहिए अगर नहीं हैं तो आप अपना सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

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फेवरेट बहू बनने के लिए आपमें जरूर होनी चाहिए ये 5 खूबियां
 

1. सपोर्ट 

अगर आपकी शादी होने वाली है और आप फेवरेट बहू बनने जा रही है, तो आपको ससुराल के हर हाल में उनके साथ खड़े रहना है और पूरा सपोर्ट कर लेना है ना कि अपने मायके को चले जाना चाहिए.
 

2. सम्मान और आदर

अगर आप ससुराल की लाड़ली और फेवरेट बहू बनना चाहती हैं, तो आपके अंदर सम्मान और आदर की भावना होनी ही चाहिए. यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है और आपकी सास भी आपसे हमेशा खुश रहेंगी.
 

3. घर के कामों जिम्मेदारी 

हर सास ये चाहती हैं कि उसकी बहू घर पर आते ही सारी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लें. अगर आप घर के कामों में रुचि दिखाती हैं और सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती हैं, तो आप एक अच्छी बहू बन सकती हैं.
 

4. प्यार और अपनापन

आपको अपनी सास के साथ मां की तरह प्यार और अपनापन दिखाना ही चाहिए, ऐसा करने से आपको दिल से अपनाने लगेगी और आप कब फेवरेट बन जाएंगी पता भी नहीं चलेगा. अपनी सास का ख्याल आपको खूब रखना चाहिए.
 

5. खुलकर बात

अगर आपको कुछ बातों को बुरी लगती है, तो आपको उसी समय बातचीत से सभी चीजों को ठीक कर लेना है ताकि उसको लंबे समय तक बनाकर रखनी चाहिए.किसी भी समस्या को मन में रखने के बजाय सही समय पर उसको ठीक कर लेना चाहिए.
 

(ये भी पढ़ें:  Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है 6-7 का डेटिंग ट्रेंड? रिश्ते में बनी रहती है मिठास )
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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