आपकी जायज डिमांड भी नहीं सुन रहे हसबैंड, उन्हें पॉजिटिव तरीके से कैसे मनाएं?

Husband Wife Relation: मैरिड लाइफ में हसबैंड-वाइफ का रिश्ता आपसी समझ और भरोसे पर टिका होता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी की कुछ छोटी-छोटी जायज डिमांड्स भी पति नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार ये तरीका गलतफहमी या स्ट्रेस की वजह से बनती है. ऐसे में नाराज होने या झगड़ा करने के बजाय, पति को पॉजिटिव तरीके से मनाना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है.

साजन को कैसे मनाएं?

1. सही समय चुनें

अगर आप चाहती हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो सही समय का चुनाव बेहद जरूरी है. जब पति ऑफिस से थके-हारे आए हों या किसी परेशानी में उलझे हों, तो उस वक्त अपनी डिमांड रखना सही नहीं होगा. ऐसे समय का इंतजार करें, जब वे रिलैक्स हों और आपको ध्यान से सुन सकें.

2. प्यार भरे अंदाज में बात करें

सख्त या गुस्से वाले लहजे की बजाय, अपनी बात प्यार और शांति से कहें. मीठे अल्फाज और सॉफ्ट टोन का असर ज्यादा गहरा होता है. अगर आप मुस्कुराकर या हल्के-फुल्के मजाक के साथ बात रखेंगी, तो मुमकिन है कि वो आसानी से मान जाएं.

3. उनके जज्बात को समझें

कभी-कभी पति डिमांड को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि वो खुद किसी दबाव में होते हैं. ऐसे में उनकी स्थिति समझें और उनसे पूछें कि आखिर उन्हें दिक्कत कहां है. जब आप उनकी भावनाओं की कद्र करेंगी, तो वो भी आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे.

4. मनाने की जगह मनमुटाव न बढ़ाएं

कई महिलाएं तब नाराज हो जाती हैं जब उनकी मांग पूरी नहीं होती. इससे रिश्ते में खटास आ सकती है. बेहतर है कि नेगेटिविटी फैलाने के बजाय आप माहौल हल्का रखें और पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं.

5. छोटी-छोटी खुशियों से मनाएं

पति को उनकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिलाना, उनकी किसी जरूरत का ख्याल रखना या कोई प्यारा सा सरप्राइज देना, ये सब चीजें आपके लिए माहौल को पॉजिटिव बना सकती हैं. जब वो आपकी केयर महसूस करेंगे, तो आपकी डिमांड को भी अहमियत देंगे.

6. फैक्ट और बताकर बताकर समझाएं

अगर आपकी डिमांड सचमुच सही और परिवार के लिए फायदेमंद है, तो उसे फैक्ट के साथ समझाना न भूलें. मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि परिवार कहीं घूमने जाए, तो उन्हें बताएं कि इससे सबको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिश्तों में भी मजबूती आएगी.