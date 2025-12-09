Advertisement
हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए जरूर गांठ बांध लें ये 5 बातें, चिंता और तनाव हो जाएगा खुद ब खुद दूर

Tips To Stay Happy And Positive Life: आजकल के लोगों को कामकाज का तनाव काफी ज्यादा होने लगता है.  खुश और पॉजिटिव रहना जैसा भूल ही गए हैं. आज आपको बताते हैं हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए किन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:30 PM IST
हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए जरूर गांठ बांध लें ये 5 बातें, चिंता और तनाव हो जाएगा खुद ब खुद दूर

Tips To Stay Happy And Positive Life:  आजकल कामकाज की टेंशन और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है. आज के समय में लोग खुद को खुश रखना जैसा भूल ही गए हैं. मानसिक शांति इंसान आजकल खोजता ही रह जाता है लेकिन उसको नहीं मिल पाती है. कई सारी ऐसी  छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिनकी वजह से आप खुद को हमेशा के लिए खुश रख सकते हैं. कुछ लोगों की काफी सारी आदतें इतनी ज्यादा खराब होती है, कि उसके वजह से खुश और पॉजिटिव रहना जैसे आप भूल ही जाते हैं. आइए आज आपको बताते हैं हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए कौन सी बातों को आप याद रखना चाहिए.
 

हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें?
 

1. वॉकिंग

अगर आप हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सुबह उठकर वॉकिंग पर जाना चाहिए. अगर आप रोजाना करते हैं, तो आपका मन काफी ज्यादा शांत रहेगा. रोजाना 20-30 मिनट तेज वॉक आपको करना चाहिए.
 

2. सोने से पहले फोन दूर

अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको रात में या सोने तक भी फोन चलाते हैं, जो  आदत काफी ज्यादा गंदी है. अगर आप सोते-सोते फोन देखते हैं, तो नींद की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है.
 

3. खुद को मोटिवेट करें

खुद को खुश रखना काफी ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कठिन काम भी यही होता है. आजकल लोग खुद को खुश रखना भूल गए हैं. खुद को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, इससे आपके दिमाग को भी शांति मिलेगी.
 

4. भरपूर नींद

अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं, तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं और गुस्सैल भी हो सकते हैं, इसलिए आपको रात में 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. नींद पूरी नहीं होगी तो आपका दिन भी बेकार जाएगा.
 

5. शांत वातावरण

अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो आपको 5 मिनट शांत वातावरण में बैठना चाहिए, ऐसा करने से आपका मन काफी शांत रहेगा.
 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

