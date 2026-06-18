धूप में रहने की वजह से स्किन टैनिंग की समस्या हो जाती है. हाथ पैरों में स्किन टैन ज्यादा देखने को मिलती है. पैरों में सैंडल के निशान बन जाते हैं वहीं हाथ भी काले नजर आते हैं. गर्मियों में सैंडल और हील्स पहनने से पैरों में टैनिंग नजर आने लगती हैं. पैरों की टैनिंग हटाने के लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं.
टैनिंग हटाने के लिए आप बेसन से बना उबटन लगा सकते हैं. इस उबटन को लगाने से पैरों की टैनिंग हट सकती है. इस उबटन को लगाने से पैरों की टैनिंग काफी हद तक हट सकती है. आइए जानते हैं उबटन बनाने का तरीका क्या है.
पैरों की टैनिंग और डेड स्किन को हटाने के लिए आप बेसन वाले उबटन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसन वाले उबटन का इस्तेमाल कर स्किन टैनिंग हटा सकते हैं. इस उबटन को आप आसनी से बना सकते हैं. उबटन बनाने के लिए 2 शैंपू पैकेट, 2 चम्मच, बेकिंग सोडा और नींबू का रस लें. सभी चीजों को अच्छे से मिला लें. इन सबकों मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बना लें.
इस पैक को बनाने के तुरंत बाद पैरों में लगा लें. इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से पैरों को धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस पैक को पैरों में लगाएं. इस पैक को लगाने से टैनिंग काफी हद तक कम हो जाएगी.
हाथ का कालापन दूर करने के लिए आप उबटन लगा सकते हैं. इससे हाथ का कालापन दूर हो सकता है. उबटन लगाने से डेड स्किन हट जाएगी. अगर आपके हाथ-पैर की स्किन काली हो गई है तो आप इस उबटन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
बेकिंग सोडा की मदद से डेड स्किन और गंदगी हट जाएगी. जिससे आपकी त्वचा एकदम साफ नजर आएगी. बेसन स्किन को नेचुरल एक्सफोलिएट करने में मदद करता है, जिससे टैनिंग साफ होती है. शैंपू भी स्किन की डेड स्किन को हटाने में मददगार है. अगर आप स्किन टैन को कम करना चाहते हैं तो इस उबटन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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