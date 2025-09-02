सफेद शर्ट पर गोंद की तरह चिपक गया तेल का जिद्दी दाग, 2 चीजों की मदद से करें क्लीन

Remove Oil Stains From White Shirt: सफेद शर्ट पहनने का चार्म ही अलग होता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को क्लासी और फ्रेश लुक देती है. लेकिन परेशानी तब आती है जब इस पर खाने-पीने के दौरान तेल का दाग लग जाता है. नॉर्मल वॉशिंग से ऐसे दाग आसानी से नहीं निकलते और शर्ट की खूबसूरती खराब हो जाती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है. एक बेहद आसान घरेलू तरीका है जिसमें बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल करके आप सफेद शर्ट से तेल के जिद्दी दाग मिनटों में हटा सकते हैं.

तेल के दाग क्यों होते हैं जिद्दी?

तेल के दाग कपड़े में जल्दी समा जाते हैं और नॉर्मल डिटर्जेंट से निकलना आसान नहीं होता. खासकर सफेद कपड़ों पर ये और ज्यादा साफ दिखते हैं. तेल में मौजूद चिकनाहट कपड़े के रेशों में चिपक जाती है, इसलिए इसे हटाने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो ऑयल को तोड़कर बाहर निकाल सकें.

बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग लिक्विड क्यों हैं असरदार?

Add Zee News as a Preferred Source

बेकिंग सोडा नेचुरल क्लीनर है. ये तेल को सोख लेता है और कपड़े के रेशों से दाग को बाहर निकालने में मदद करता है. डिशवॉशिंग लिक्विड ग्रीस और ऑयल को हटाने के लिए ही बना होता है. इसका इस्तेमाल कपड़े पर करने से तेल के दाग आसानी से निकल जाते हैं. दोनों का कॉम्बिनेशन ऑयल को तोड़कर शर्ट को फिर से शाइनी बना देता है.

इस्तेमाल के लिए जरूरी चीजें

1. एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा

2. एक छोटा चम्मच डिशवॉशिंग लिक्विड

3. थोड़ा सा गुनगुना पानी

4. एक पुराना टूथब्रश या नर्म ब्रश

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

1. दाग को ताजा रहते ही साफ करें. कोशिश करें कि दाग लगने के तुरंत बाद इस प्रॉसेस को अपनाएं. जितना पुराना दाग होगा, उतना हटाना मुश्किल होगा.

2. दाग लगे हिस्से को एक साफ तौलिये या पेपर टॉवल से हल्के हाथों दबाकर एक्सट्रा ऑयल सोख लें.

3. अब एक बाउल में बेकिंग सोडा डालें और उसमें डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं.

4. इस मिक्चर को दाग वाले हिस्से पर अच्छी तरह लगाएं.

5. हल्के हाथों से टूथब्रश की मदद से रगड़ें. ध्यान रखें कि कपड़ा खराब न हो.

6. इस लेयर को 15–20 मिनट तक कपड़े पर लगा रहने दें ताकि मिश्रण तेल को पूरी तरह सोख ले.

7. अब गुनगुने पानी से दाग वाले हिस्से को धो लें.

8. इसके बाद शर्ट को सामान्य तरीके से डिटर्जेंट से धो लें.

रिजल्ट क्या मिलेगा?

इसके जरिए दाग पूरी तरह हल्का हो जाएगा या गायब हो जाएगा. शर्ट पर कोई पीलापन या निशान नहीं रहेगा. कपड़े की सफेदी बरकरार रहेगी. यानी आप फिर से अपनी पसंदीदा शर्ट बिना झिझक के पहन सकेंगे.

एक्सट्रा टिप्स

1. अगर दाग बहुत जिद्दी है तो इस प्रॉसेस को दोबारा दोहराएं.

2. शर्ट को धूप में सुखाने से बचें, वरना दाग हल्का पीला दिख सकता है.

3. हमेशा सफेद शर्ट को बाकी रंगीन कपड़ों से अलग धोएं.