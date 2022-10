Kitchen से आज ही हटा दें ये 4 चीजें, वरना बिगड़ सकती है आपके पूरे परिवार की सेहत

Things Should Be Removed From Kitchen: हम अपने किचन में कई ऐसी चीजें रखते हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन रोजाना किया जाता है, हम कुछ चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि इनके बिना हमारा काम चलना मुश्किल होता है. रसोईघर की कुछ चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फिर भी हम इन्हें यूज करने से गुरेज नहीं करते. हमें अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए वरना नुकसान से शायद बच नहीं पाएं,

इन चीजों को किचन से करें दूर

1. माइक्रोवेव

माइक्रोवेव के जरिए खाना गर्म करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में आपको गैस पर भोजन गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि जरूरत से ज्यादा हीट पैदा होने से खाने की तासीर बदल सकती है जिससे पेट में गड़बड़ी हो सकती है.

2. प्लास्टिक के बर्तन

पिछले कुछ दशकों से प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इस तरह के मेटेरियल ने हमारे किचन में भी अपनी जगह बना ली है. हम प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास और कई चीजें प्लास्टिक के रखने लगे हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं. इसकी वजह है कि इसमें खतरनाक केमिकल होता है. अगर प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाते हैं तो टॉक्सिंस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये हमारी सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं.

3. पिसे हुए पुराने मसाले

पिसे हुए मसालों की मदद से हम अपने खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन अक्सर हम इनको स्टोर करके काफी दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पेट की गड़बड़ी हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि ताजे मसाले यूज करें और कम से कम स्टोर करने की कोशिश करें.

4. एल्युमिनियम के बर्तन

एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल हमारे किचन में काफी ज्यादा किया जाता है लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है. अगर इस मेटल की कड़ाई या पतीले में आप खाना पकाएंगे तो जरूर खुद का और परिवार का नुकसान करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से एल्युमीनियम ऑक्साइज बनता है जो हमारे भोजन में मिल जाता है, इससे पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें एसिडिटी शामिल है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर