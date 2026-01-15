अकेलापन इस कदर कि किराए पर खोज रहे साथी, क्या है 'डिनर विद स्ट्रेंजर्स'; शहरों में तेजी से बढ़ रहा ट्रेंड

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में शहरों में अकेलापन यानी लोनलीनेस की समस्या बढ़ती जा रही है. दोस्तो के साथ रहने के बाद भी लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स और चैट्स के बाद भी अधिकतर लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं. वहीं अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग पैसे देखकर सोशल मीटअप कर रहे हैं. लोग पैसे देखकर 'डिनर विद स्ट्रेंजर्स' इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं. इस तरह के इंवेट शहरों में काफी पॉपुलर हो रहे हैं. यह इवेंट स्टार्टअप अकेलेपन को बिजनेस में बदल रहे हैं. जिसे लोनलीनेस इकॉनमी बोला जाए तो गलत नहीं होगा. आइए जानते हैं क्या है लोनलीनेस इकॉनमी और यह मेट्रो सिटी में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? इसके अलावा एक्सपर्ट से जानते हैं लोगों में लोनलीनेस की समस्या क्यों हो रही है.

लोनलीनेस क्या क्या है कारण?

आकाश हेल्थकेयर की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पवित्रा शंकर से जानते हैं आखिरकार शहरों में लोनलीनेस का क्या कारण है. शहरों में लोग अब डिजिटल दुनिया से थक चुके हैं लोग अब आमने-सामने बात करना चाहते हैं. दरअसल शहरों में अधिकतर लोग दूसरे राज्यों से पढ़ने या फिर काम करने के लिए आते हैं. ऐसे में वह अपने परिवार से दूर रहते हैं. सोशल मीडिया के जरिए वह अपने परिवार से जुड़े होते हैं लेकिन बातचाती नहीं हो पाती है ऐसे में वह अपने आपको अकेला फील करते हैं. अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग स्ट्रेंजर मीटअप्स पर पैसे तक खर्च करने के तैयार है. ये मीटअप्स पर अजनबियों से मिलते हैं बातचीत करते हैं अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं.

फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजी डॉक्टर विनीत बंगा के अनुसार बड़े शहरों में रहना आसान है लेकिन यहां पर अकेलापन एक समस्या बनता जा रहा है. रोजाना लाखों लोगों के बीच रहने के बाद बी इंसान अकेला फील करता है. काम का दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है इसी वजह से लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रेंजर मीटअप्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. इन मीटअप्स में लोग अनजान लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं जिसेस उनका तनाव कम होता है.



डेटिंग एप्स से हैं अलग

TheYukai, Ooparclub, ThriftySocial, and MeetByFate सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो लोगों के लिए स्ट्रेंजर मीटअप्स का इवेंट करवाते हैं. इन इवेंट में लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं वह यहां पर जाकर लोगों से मिलते हैं बातचीत करते हैं. यह इवेंट डेटिंग एप्स या डेटिंग कल्चर के लिए नहीं होता है. यहां पर लोग आकर वाइब को फील करके एन्जॉय करते हैं बातचीत करते हैं.

सिक्योरिटी पर देते हैं ध्यान

ये ग्रुप किसी भी इवेंट को कराने से पहले सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं. वह स्क्रीनिंग कॉल, रिकमेंडेशन, ID वेरिफिकेशन और इवेंट में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स का बैकग्राउंड चेक करते हैं. इससे लोग बिना किसी झिझक के यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए.

अकेलापन है बेहद खतरनाक

एक्सपर्ट के अनुसार अकेलापन होने पर अक्सर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही अकेलापन कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकता है.

