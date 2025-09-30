Advertisement
trendingNow12942785
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अचानक नहीं आता हार्ट अटैक! स्ट्रोक से पहले दिखते हैं ये रिस्क फैक्टर, रिसर्च में हुआ खुलासा

Heart Attack Warning Signs: बहुत से लोग ये मानते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है. लेकिन अब इसको लेकर एक चौंका देने वाला रिसर्च सामने आया है. इसके मुताबिक दिल की गंभीर बीमारी होने से पहले कई रिस्क फैक्टर शरीर में नजर आने लगते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक नहीं आता हार्ट अटैक! स्ट्रोक से पहले दिखते हैं ये रिस्क फैक्टर, रिसर्च में हुआ खुलासा

Research on Heart Attack: ज्यादातर लोगों को लगता है कि दिल का दौरा, स्ट्रोक या हार्ट फेल जैसी घटनाएं बिना किसी चेतावनी के हो जाती हैं. लेकिन एक नई स्टडी ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित किया है. अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी और साउथ कोरिया की योन्सेई यूनिवर्सिटी द्वारा की गई इस रिसर्च में यह सामने आया कि 99 % मामलों में दिल की गंभीर बीमारी होने से पहले शरीर में कोई न कोई जोखिम कारक पहले से मौजूद होता है.

 

3 लाख कोरियाई और 7000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों पर हुई स्टडी
इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने करीब 93 लाख कोरियाई और 7,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया. इन लोगों को करीब 20 सालों तक फॉलो किया गया. स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक जैसी बीमारियां हुईं, उनमें से लगभग सभी में पहले से एक या उससे अधिक जोखिम कारक थे. ये चार मुख्य जोखिम कारक हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप), हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और तंबाकू का सेवन थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर 
सबसे ज्यादा पाया गया जोखिम कारक हाई ब्लड प्रेशर था. कोरिया में 95 फीसदी से अधिक और अमेरिका में 93 फीसदी से ज्यादा मरीजों में दिल की बीमारी से पहले ब्लड प्रेशर सामान्य से ऊपर पाया गया. हैरानी की बात यह है कि युवा महिलाओं, जिन्हें आमतौर पर दिल की बीमारी का कम खतरा माना जाता है, उनमें भी 95 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में कोई न कोई जोखिम कारक मौजूद था.

 

हार्ट की बीमारियों के कारण
इस रिसर्च के सीनियर लेखक डॉ. फिलिप ग्रीनलैंड ने कहा, "यह रिसर्च इस बात का सबूत है कि दिल की बीमारियां अचानक नहीं होतीं, बल्कि इनके पीछे पहले से मौजूद कारण होते हैं, जिन्हें पहचाना और रोका जा सकता है. अब समय आ गया है कि हम उन कारणों पर ध्यान दें जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे कि हाई बीपी, शुगर कंट्रोल, स्मोकिंग छोड़ना और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखना."

 

स्टडी की सेकेंडरी एनालिसिस में क्या सामने आया?
स्टडी में एक सेकेंडरी एनालिसिस भी किया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा तय की गई गंभीर सीमा को आधार बनाया गया, जैसे ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर, कोलेस्ट्रॉल 240 से ज्यादा, ब्लड शुगर 126 से ऊपर और स्मोकिंग करना. इस विश्लेषण में भी पाया गया कि 90 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों में पहला हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने से पहले ये गंभीर स्तर के जोखिम कारक मौजूद थे.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Heart Attack Warning SignsStroke warning signs

Trending news

अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
;