Add Zee Business As A Preferred Source
App

घर में बिल्ली पालने से प्यार नहीं, मिलेगी ये खतरनाक मानसिक बीमारी; वैज्ञानिक ने जारी किया अलर्ट

पेट लवर्स के लिए चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है. इस स्टडी के अनुसार बिल्ली पालने या छूने से मानसिक डिसऑर्डर हो सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 06, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:08 PM IST
घर में बिल्ली पालने से प्यार नहीं, मिलेगी ये खतरनाक मानसिक बीमारी; वैज्ञानिक ने जारी किया अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देशभर में बरस रहे बादल पर दिल्ली में क्यों नहीं? जानें बारिश की कमी की असली वजह
delhi weather news37 min ago
2
Ali Fazal56 min ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
iran1 hr ago
5
aligarh latest news1 hr ago