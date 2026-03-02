रातों की नींद उड़ा रही है पैरों की अजीब सी सनसनी? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Advertisement
बहुत से लोगों को रात को सोने जाते ही पैरों में अजीब सी सनसनी, झनझनाहट या बेचैनी शुरू हो जाती है. इस वजह से नींद भी गायब हो जाती है. कई लोग इसे थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है. 

 

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के बीच बहुत से लोगों को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे आम दिक्कत है रात को नींद ना आना. कई लोगों को रात में सोने जाते ही पैरों में अजीब सी सनसनी, झनझनाहट या बेचैनी शुरू हो जाती है. घंटों पैरों में दर्द होने की वजह से लोगों की नींद पर भी असर पड़ता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और हार्ट हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए इसे मामूली समझकर टालना सही नहीं है. कई बार ये रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम के भी लक्षण हो सकते हैं.

क्या है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम
रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें रात के समय पैरों अजीब सी बेचैनी, झनझनाहट या खिंचाव महसूस होता है. ये समस्या आयरन की कमी, नसों की दिक्कत, डायबिटीज, स्ट्रेस या नींद की खराब आदतों से जुड़ी हो सकती है. सही लाइफस्टाइल और डॉक्टर की सलाह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

क्या हैं इसके लक्षण
रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में सबसे आम लक्षण पैरों में रेंगने जैसा अहसास, सुई चुभने जैसा दर्द, जलन या भारीपन होता है. ये परेशानी तब काफी ज्यादा बढ़ती है जब लोग आराम कर रहे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों. कई लोग रात में बार बार उठकर टहलते हैं ताकि पैरों को राहत मिल सके. इससे नींद तो खराब होती ही है साथ ही स्ट्रेस की समस्या भी बढ़ने लगती है.

क्यों होता है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम
ये बीमारी बहुत सी वजहों से हो सकती है. शरीर में आयरन या मैग्नीशियम की कमी एक बड़ी वजह मानी जाती है. जिन लोगों को डायबिटीज, किडनी की बीमारी या थायरॉयड की समस्या होती है उनमें भी ये परेशानी काफी ज्यादा देखी जाती है. ज्यादा स्ट्रेस, कैफीन का ज्यादा सेवन और देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत भी इस समस्या को न्यौता दे सकती है.

कैसे पाएं राहत
रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में कुछ आसान आदतें अपनाकर राहत मिल सकती है. सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग, पैरों की मसाज, गुनगुने पानी से पैर धोना इस समस्या से राहत दिला सकता है. चाय कॉफी का सेवन कम करें और आयरन से भरपूर खाना जैसे पालक, चुकंदर, गुड़ और दाल डाइट में शामिल करें. अगर ये समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें. सही जांच से ही पता चल सकता है कि असली वजह क्या है. कभी कभी दवा या सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

restless legs syndrome

