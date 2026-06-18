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शुगर मरीजों के लिए क्या है बेहतर- चावल या रोटी? किसे चुनें, डॉक्टर ने दूर किया भ्रम

डायबिटीज के मरीजों के लिए चावल और रोटी में कौन बेहतर है, इस पर लंबे समय से बहस होती रही है. पॉपुलर डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप मिश्रा से जानते हैं सही जवाब.

Written ByShilpa
Published: Jun 18, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:35 PM IST
शुगर मरीजों के लिए क्या है बेहतर- चावल या रोटी? किसे चुनें, डॉक्टर ने दूर किया भ्रम

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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