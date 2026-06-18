अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज बीमारी का शिकार हैं. डायबिटीज मरीज अक्सर रोटी और चावल को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि डायबिटीज मरीज को क्या खाना चाहिए. रोटी या चावल क्या ज्यादा हेल्दी है. क्योंकि कार्ब फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है.
डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर अनुप मिश्रा के अनुसार कुछ फूड्स को खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ या कंट्रोल हो सकता है. चावल शुगर का दुश्मन नहीं है लेकिन रोटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने कि लिए बेहतर माना जाता है.
डॉक्टर मिश्रा के अनुसार रोटी बेहतर है. डायबिटीज मरीज को रोटी का सेवन करना चाहिएं क्योंकि चावल जल्दी पच जाता है. सफेद चवाल जल्दी पच जाता है जिस वजह से बहुत जल्दी ब्लड शुगर बढ़ जाता है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप चावल नहीं खा सकते हैं. आप ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं. ब्राउन राइस का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल अधिक नहीं होता है.
डायबिटीज मरीज को मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए. मोटे अनाज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. मोटे अनाज में कार्ब्स की मात्रा कम होती है. मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि. इन अनाज की रोटी का सेवन करना चाहिए. यह अनाज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. खासकर डायबिटीज मरीज को अपनी थाली में मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए.
डायबिटीज मरीज को रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करना चाहिए. रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करना काफी फायदेमंद होता है. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए रोजाना वॉक कर सकते हैं. इसके अलावा योग कर सकते हैं. योग और वर्कआउट करने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है.
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