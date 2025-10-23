Advertisement
डाइट के नाम पर क्या आप भी खाते हैं एक जैसा खाना, आयुर्वेद से जानें खाने का सही तरीका!

आयुर्वेद स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान का तरीका बताता है. आयुर्वेद के अनुसार संतुलित डाइट लेने से शरीर में एनर्जी मिलती है. आइए जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:07 AM IST
आयुर्वेद का नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई पाबंदी वाली चीज है, जैसे ये मत खाओ, वो मत करो. लेकिन असल में आयुर्वेद पाबंदी नहीं, बल्कि संतुलन की बात करता है. ये हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर की प्रकृति के मुताबिक कैसे जिएं, ना कि उसके खिलाफ.

एक तरह का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता 
सबसे पहली बात है कि जब भूख लगे, तभी खाएं. कई बार हम टाइम देखकर खाना खाते हैं या ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये आदतें धीरे-धीरे पाचन खराब करती हैं. अगर शरीर को भूख नहीं लगी है, तो खाना भी ठीक से नहीं पचेगा और उल्टा नुकसान होगा.दूसरी बात, हमारे खाने में छह तरह के स्वाद होने चाहिए: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला. जब ये सब स्वाद थोड़े-थोड़े शामिल होते हैं, तो शरीर को पूरा पोषण मिलता है. सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं.

संतुलित आहार है जरूरी 
आयुर्वेद की मानें तो एक संतुलित खाना आपके शरीर को ऊर्जा देता है, ध्यान लगाने में मदद करता है और आपको हर दिन की भागदौड़ से निपटने के लिए तैयार करता है. इसलिए ना ज्यादा, ना कम, बस जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ.

प्रोटीन डाइट का करें सेवन 
अब बात करें दिनभर की आदतों की, तो अगर आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, पानी खूब पीते हैं, और खुद को दिनभर हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपका शरीर मजबूत बना रहेगा. इससे न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि मन भी खुश रहेगा और सोचने-समझने की ताकत भी तेज होगी.

व्यायाम करें 
आयुर्वेद ये भी कहता है कि सेहत सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि आपकी पूरी जीवनशैली मायने रखती है. मतलब ये कि आप कितनी देर सोते हैं, कितना चलते हैं और कितना तनाव लेते हैं, ये सब चीजें आपकी सेहत पर असर डालती हैं. इसलिए रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करना, समय पर सोना और दिमाग को भी आराम देना बहुत जरूरी है.

इनपुट-आईएएनएस

