हेयर फॉल की समस्या होगी कम, लंबे-घने बालों के लिए इस तरह करें बालों की मालिश

आज के समय में हेयर फॉल की समस्या काफी बढ़ गई हैं. अगर बालों में सही तरीके से तेल लगाए जाए तो हेयर फॉल की समस्या को रोका जा सकता है. आइए जानते हैं बालों में तेल लगाने का सही तरीका. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:06 AM IST
Trending Photos

बालों का झड़ना आजकल हर किसी की चिंता बन गया है. इसका कारण तनाव, गलत खानपान, मौसम में बदलाव या स्कैल्प का सूखापन हो सकता है. आयुर्वेद में इसे मुख्य रूप से वात वृद्धि से जोड़ा गया है. रात का समय स्कैल्प के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शरीर इस समय रिपेयर मोड में होता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है. इसलिए रात को तेल से मालिश करना बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

मालिश करने के फायदे
सही तरीके से मालिश करने पर बालों का झड़ना काफी कम हो सकता है, साथ ही बाल मजबूत और चमकदार भी बनते हैं. तेल मालिश सिर के रोमकूपों को मजबूत करती है और रक्तसंचार बेहतर बनाती है. इससे सिर की त्वचा में नमी और गर्माहट आती है, बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है और तनाव भी कम होता है.

मालिश करने से गहरी नींद आती है
आयुर्वेद में इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी गई है. चरक संहिता में भी कहा गया है कि सिर की नियमित मालिश बालों और मन दोनों को स्थिर करती है. रात में मालिश से नींद भी गहरी होती है.नारियल तेल ठंडक देने के लिए अच्छा है, तिल का तेल बालों के झड़ने को रोकता है, आंवला-भृंगराज तेल बालों की वृद्धि में मदद करता है और नीम या करेला युक्त तेल फंगल इंफेक्शन में लाभकारी होता है.

कैसे करें मसाज
मालिश के लिए तेल हल्का गर्म करें और उंगलियों की नोक से धीरे-धीरे गोल-गोल मसाज करें. ज्यादा जोर न लगाएं, 5-10 मिनट हल्का दबाव और टेपिंग काफी है. तेल को पूरे स्कैल्प में फैलाकर रातभर लगा रहने दें. अगले दिन हल्के शैम्पू से धो लें. सप्ताह में 2-3 बार तेल मसाज करना पर्याप्त होता है, लेकिन अगर बाल बहुत कमजोर हैं या तनाव से झड़ रहे हैं तो रोज भी कर सकते हैं. तेल में हल्का लहसुन, भृंगराज पाउडर, आंवला या मेथी मिलाकर और भी असर बढ़ाया जा सकता है. इस तरह की नियमित रात की मालिश से सिर्फ दो हफ्तों में फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

