तौबा-तौबा.. मच्छर को मारकर हाथ भी नहीं धोते आप? तो इन बीमारियों के लिए रहें तैयार

Risk of killing mosquito with hands: हमारे आसपास मच्छरों की मौजूदगी आम बात है. घर, दफ्तर या पार्क, कहीं भी मच्छर दिख जाए, तो लोग अक्सर उसे तुरंत हाथ से मार देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर को हथेली से मारने के बाद अगर हाथ न धोएं तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर हो सकता है? ये छोटी सी लापरवाही कई बार सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है.

1. इंफेक्शन का रिस्क

सबसे पहले समझें कि मच्छर सिर्फ खून चूसने वाला कीड़ा नहीं है, बल्कि वह कई खतरनाक बीमारियों का कैरियर भी है. मच्छरों के शरीर और पैरों पर बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी मौजूद हो सकते हैं. जब आप मच्छर को हथेली से मारते हैं, तो उसका शरीर फट जाता है और उसके भीतर मौजूद पैथोजेंस आपकी त्वचा पर चिपक जाते हैं. अगर उस वक्त आपके हाथों में कोई छोटा सा कट या खरोंच है, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म शरीर में दाखिल होकर इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं.

2. स्किन प्रॉब्लम्स

मच्छर का खून या उसके शरीर के अवशेष आपकी हथेली पर रह जाने से स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि एलर्जी, खुजली, या लाल चकत्ते. कुछ लोगों को इससे हल्का फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो सकता है.

3. पेट से जुड़ी परेशानियां

अगर आप बाद में बिना हाथ धोए भोजन करते हैं या चेहरा छूते हैं, तो ये कीटाणु डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं और पेट दर्द, उल्टी या डायरिया जैसी परेशानिया कर सकते हैं.

4. मच्छरों वाली बीमारियां

मच्छरों से होने वाले रोगों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं. हालांकि सिर्फ मरे हुए मच्छर को छूने से सीधे ये बीमारियां नहीं फैलती, लेकिन अगर मच्छर किसी संक्रमित शख्स का खून चूस चुका था, तो उसके अवशेष में वायरस मौजूद हो सकता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मच्छर मारने के बाद हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए.

कैसे मारें मच्छर?

बेहतर होगा कि मच्छर को हथेली से न मारकर किसी टिश्यू पेपर, अखबार या मच्छर मारने वाले टूल्स की मदद से हटाया जाए. ऐसा करने से इंफेक्शन का रिस्कत काफी हद तक कम हो जाता है. सोचे वक्त हमेशा मच्छरदानी लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.