कंपकंपाती ठंड.. सर्द हवा, सिर्फ सर्दी-जुकाम ही नहीं; बढ़ जाता है इन 4 बीमारियों का खतरा

Winter Health Problems: आमतौर पर लोगों को लगता है कि ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या बढ़ जाती है. लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है. ऐसी कई बीमारी है, जिसका रिस्क इस मौसम में बढ़ जाता है. इस खबर में हम आपको उन बीमारियों के बारे में बताएंगे..

 

Jan 07, 2026, 07:25 AM IST
Winter Common Disease: सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवा, कंपकंपाती ठंड और कोहरा अपने साथ बीमारियां लेकर आता है. इस मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े, चाय और धूप तो लेते हैं. लेकिन ये मौसम कुछ खास बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा देता है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि सर्दी में सिर्फ सर्दी-जुकाम ही होता है, लेकिन सच तो ये है कि इस मौसम में कुछ और बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं. इस खबर में हम आपको उन बीमारियों के बारे में बताएंगे, ताकि समय रहते आप खुद का ख्याल रख सकें. 

 

सर्दी-जुकाम और फ्लू
सर्दी की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें, तो वो सर्दी-जुकाम, खांसी और फ्लू है. इस मौसम में कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को वायरल जल्दी असर करता है. ऐसे में छींक, गले में खराश, बुखार और नाक बहना इसके आम लक्षण नजर आने लगते हैं. ऐसे में इस मौसम में उन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, तो इम्युनिटी बूस्ट करें. 

अस्थमा और सांस की समस्या
अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारियों भी इस मौसम में बेहद आम हो जाती हैं. ठंडी हवा और प्रदूषण सर्दियों में सांस की समस्याओं को बढ़ा देती हैं. वहीं अस्थमा के मरीजों को इस मौसम में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. सीने में जकड़न, सांस फूलना और खांसी इसके मुख्य लक्षण हैं. आपको बता दें, ठंडी हवा सीधे फेफड़ों पर असर डालता है. 

 

ज्वाइंट्स पेन और गठिया
आपने महसूस किया होगा कि सर्दियों में बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द कि शिकायत बढ़ जाती है. दरअसल ठंड के कारण मसल्स सिकुड़ जाती हैं और ज्वाइंट्स में अकड़न आ जाती है. वहीं गठिया के मरीजों की इस मौसम में स्थिति बिगड़ जाती है और उन्हें चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगती है. 

 

स्किन से जुड़ी समस्याएं
इस मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ठंड और ड्राई हवा स्किन की नमी छीन लेती है. इसका नतीजा ये होता है कि स्किन ड्राई, फटी और खुजलीदार हो जाती है. कुछ लोगों को इस मौसम में एक्जिमा और एलर्जी की समस्या भी बढ़ जाती है. 

 

कैसे रखें खुद का ख्याल?
वहीं इस मौसम में खुद का ख्याल रखने के लिए गर्म कपड़े पहनने के साथ-साथ बैलेंस्ड डाइट, भरपूर पानी और रोजाना एक्सरसाइज करें. वहीं अगर आपको इन किसी भी बीमारी के लक्षण दिखें, तो इग्नोर न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

