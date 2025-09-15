मौसम के हिसाब से हो शरीर की सफाई, ये आयुर्वेदिक तरीका करेगा तन-मन को शुद्ध
मौसम के हिसाब से हो शरीर की सफाई, ये आयुर्वेदिक तरीका करेगा तन-मन को शुद्ध

Seasonal Cleansing: भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं. ऐसा ही एक तरीका है जिसे 'ऋतु शोधन' कहा जाता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:03 PM IST
मौसम के हिसाब से हो शरीर की सफाई, ये आयुर्वेदिक तरीका करेगा तन-मन को शुद्ध

What is Ritu Shodhana: हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज्यादातर लोग अब आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं. इस बीच आयुष मंत्रालय ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक पुरानी, लेकिन बेहद असरदार आयुर्वेदिक परंपरा 'ऋतु शोधन' के बारे में बताया. इसका आसान मतलब मौसम के मुताबिक शरीर की सफाई है. ये सिर्फ एक इलाद नहीं, बल्कि शरीर और मन को तरोताजा करने का एक कुदरती तरीका है.

ऋतु शोधन के 2 तरीके
अपने पोस्ट में आयुष मंत्रालय ने बताया कि ऋतु शोधन के तहत विरेचन (लैक्सेटिव्स) और वमन (इमेटिक्स) जैसे उपचारों से शरीर को भीतर से शुद्ध किया जाता है. विरेचन शरीर से विषैले मलद्रव्यों को निकालने की प्रक्रिया होती है. वहीं, वमन यानी जानबूझकर उल्टी कराना, जिससे पेट और फेफड़ों में जमा अनवानटेड एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं. दोनों तरीके आयुर्वेद में पंचकर्म का हिस्सा मानी जाती हैं. पोस्ट में बताया गया है कि ये इलाज मौसम के मुताबिक किए जाने चाहिए, जिससे शरीर कुदरती तौर से वातावरण के साथ तालमेल बिठा सके.

 

बॉडी डिटॉ्स के फायदे
जब शरीर के भीतर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, तो न सिर्फ पाचन तंत्र मजबूत होता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है. ऋतु शोधन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मौसम बदलने पर होने वाले सामान्य बुखार, सर्दी-जुकाम और एलर्जी जैसी परेशानियों से बचाव होता है.

लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव
इसके अलावा, यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जो जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं जैसे मोटापा, अपच, त्वचा रोग या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं. अगर आयुर्वेद के आसान सिद्धांतों को अपनाया जाए और मौसम के हिसाब शरीर की देखभाल की जाए, तो हम न सिर्फ बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं. ऋतु शोधन जैसे पारंपरिक उपचार आज की दुनिया में नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि पूरी तरह से कुदरती भी हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

