इंजेक्शन नहीं, ये है कैंसर का काल! अब सिर्फ 7 मिनट में होगा इलाज; भारत की इस कंपनी ने रचा इतिहास

रोचे फार्मा ने भारत में लंग्स कैंसर के इलाज के लिए 7 मिनट में लगने वाला इंजेक्शन लॉन्च किया है. इस इंजेक्शन का नाम टेसेंट्रिक (Tecentriq SC - Atezolizumab) है. यह एक नई इम्यूनोथेरेपी है जो घंटों तक चलने वाली ड्रिप प्रक्रिया के समय को बचाता है.
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Roche Pharma India ने फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए एक बड़ी शुरुआत की है. कंपनी ने Tecentriq SC - Atezolizumab का इंजेक्शन लॉन्च किया है. यह भारत का पहला इम्युनोथेरेपी है. जो केवल 7 मिनट में फेफड़ें के कैंसर में मददगार हो सकता है. इस इंजेक्शन की मदद से लंबी IV इन्फ्यूजन से राहत मिलेगी.
इन नई तकनी का इस्तेमाल करने से कैंसर का इलाज बेहतर तरीके से होगा. इस अंडर दा स्किन इंजेक्शन से मरीज को क्लीनिक के लंबे दौरे से बचा सकता है. आज भी इम्युनोथेरेपी ड्रिप की मदद की जाती है जिसमें ज्यादा समय लगता है. वहीं इस इंजेक्शन से इस थेरेपी में केवल 7 मिनट लगेंगे.
भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रिसर्च के अनुसार 5 में से 4 मरीज को ड्रिप की तुलना में अंडर दा स्किन इंजेक्शन ज्यादा पसंद आ रहा है. वो कम समय में क्लिनिक विजिट करके आसानी से इंजेक्शन लगवा सकते हैं. कम समय में इंजेक्शन लगाने से ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज करा सकते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 3.7 लाख हो सकती है. कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान लगभग 6 इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है. इस इंजेक्शन का इस्तेमाल फेफड़ों के कैंसर के मरीज के लिए किया जाएगा.
कैंसर का अगर शुरुआती स्टेज पर पता चल जाता है तो सर्जरी की मदद से इलाज संभव होता है. सर्जरी के साथ-साथ दवाई, कीमो थेरेपी, रेडिएशन और इम्यून थेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज किया जाता है. कीमो थेरेपी और रेडिएशन कैंसर के सेल को बनने से रोकने में कोशिश करते हैं. लेकिन इन थेरेपी का शरीर पर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. इम्यूनोथेरेपी में शरीर में कैंसर सेल की पहचान होती है. वहीं पर कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है. सर्जरी और कीमो थरेपी से कैंसर के सेल्स को नष्ट नहीं किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.