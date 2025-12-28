औषधि से कम नहीं 'सेंधा नमक', दूर हो सकती है कई बीमारियां; जानें बॉडी पर क्या करता है असर...

Rock Salt Benefits: हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा 'नमक' होता है. नमक के बिना खाना बेस्वाद लगता है. सब्जी हो या कोई भी चटपटी चीज, नमक का होना बहुत जरूरी है. ज्यादातर घरों में बाजार में बिकने वाले आयोडीन नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल तरीके से मिलने वाला सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट से भरपूर होता है, जो शरीर को कई फायदे भी दे देता है.

कहां से आया सेंधा नमक?

सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट नेचर की देन है. ये स्वाद में आयोडीन नमक की तुलना में कम नमकीन होता है. दिखने में हल्का गुलाबी और कभी सफेद रंग में भी मिल जाता है. सेंधा नमक में सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और फ्लोराइन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और शरीर के पूरे हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं. आज हम आपको सेंधा नमक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

डाइट में सेंधा नमक शामिल करने से क्या होता है?

सेंधा नमक के सेवन से डाइजेशन में होने वाली परेशानी दूर होती है. अगर खाना ठीक से पचता नहीं है या डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, तो सेंधा नमक जरूरी भूमिका निभाता है. ये नमक डाइजेस्टिव जूस के निर्माण में मदद करता है, जिससे भोजन पेट में सड़ता नहीं, बल्कि अच्छे से पच जाता है.

सर्दियों में सेंधा नमक खाने के फायदे

सर्दी की वजह से होने वाले जुकाम और खांसी की परेशानी में भी सेंधा नमक फायदेमंद है. यह अंदर जमे कफ को तोड़ता है और जुकाम से आराम दिलाता है. इसके लिए सेंधा नमक को हल्दी के साथ या अदरक के साथ लिया जा सकता है. इसके अलावा, शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली सूजन से भी सेंधा नमक आराम दिलाता है. इसका सेवन अंदरूनी सूजन को कम करता है और अगर शरीर के बाहरी हिस्से में सूजन है, तो उसे सेंधा नमक के पानी के साथ सेंका जा सकता है.

बीपी के मरीजों के लिए फायदेमंद

बीपी से पीड़ित मरीज भी सेंधा नमक का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं. अगर सीमित मात्रा में नमक का सेवन किया जाए, तो ये बीपी और ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है. अगर ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है, तो दिल की उम्र बढ़ती है.

दांतों से जुड़ी परेशानी के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल

सेंधा नमक का इस्तेमाल दांतों से जुड़ी परेशानियों में किया जाता है. अगर मसूड़ों में सूजन है, खून आता है या दांत कमजोर हैं, तो हल्दी, सरसों का तेल और सेंधा नमक के साथ मसूड़ों की मालिश करना फायदेमंद होता है. इससे सूजन कम होगी और खून भी नहीं आएगा.

इन लोगों को नहीं करना चाहिए सेंधा नमक का सेवन

अब बात करते हैं कि किन लोगों को सेंधा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं, थायरायड के मरीजों और किडनी के मरीजों को सेंधा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. सेंधा नमक में सोडियम ज्यादा होता है और आयोडीन कम. ऐसे में गर्भवती महिलाओं और थायरायड के मरीजों के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, जबकि किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को सोडियम से बचना चाहिए.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.