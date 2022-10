Rats Control: चूहों ने कुतर डाले घर के सामान? अगर करेंगे ऐसे 2 उपाय तो मिल जाएगा छुटकारा

How to Get Rid of Rats: चूहे अक्सर वहीं रहना पसंद करते हैं जहां इंसान बसते हैं. वो आसानी से आपके पड़ोस में एडजस्ट हो जाते हैं. चूहे रोजाना सिर्फ एक औंस भोजन और पानी पर पनप सकते हैं, इसलिए जब वो आपकी सोसाइटी में प्रवेश करते हैं और मांस, मछली, सब्जियां और अनाज तक आसानी से पहुंच जाते हैं. चूहे घरों, रेस्तरां और बिजनेस हाउसेस में और उसके आसपास भोजन करना पसंद करते हैं. लेकिन वो कचरा बैग और डिब्बे, निजी यार्ड से स्क्रैप में भी आतंक मचा सकते हैं. चूहों को लंबे खरपतवार और घास, बाड़ और दीवारों, कूड़े के ढेर और कबाड़ में रहने की जगह मिल जाती है.

चूहों के खिलाफ कदम उठाना जरूरी

अगर आपके पड़ोस में चूहे रहते हैं, तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए, भले ही वो आपके घर में अब तक न आए हों. चूहे आस-पड़ोस की इमारतों के अंदर और बाहर आजाद तरीके से घूमते हैं, इसलिए आपके पड़ोसी चूहों को कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, उन्हें आपके मदद की जरूरत होती है क्योंकि एक सामुदायिक प्रयास सबसे अच्छा काम करता है, जहां पड़ोस में हर कोई एक ही समय में चूहों को इमारतों में प्रवेश करने से रोकने और उनके भोजन और ठिकानों को हटाने के लिए कदम उठाता है.

चूहे घर और पड़ोस में कैसे घुसते हैं?

एक बार जब आप जान जाते हैं कि चूहे किसी इमारत में कैसे आते हैं, तो आप अपने घर में उन जगहों की जांच कर सकते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि चूहे इमारत में कैसे आते हैं,

-दीवारों या नींव में दरारें या छेद के जरिए

-घर की नींव के नीचे खुदाई करके अगर वे काफी उथले हैं.

-खुली खिड़कियों, दरवाजों, फुटपाथ की जाली, या झरोखों के जरिए.

-पाइप या तारों के जरिए

-दरवाजों के नीचे खाली जगह से

-एग्जॉस्ट फैन में खाली जगह से

चूहों से कैसे पाएं छुटकारा?

1. जहर देकर

बाजार में चूहों को मारने के लिए कई तरह के जहर मौजूद है, इसमें पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है साथ ही इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से भी दूर रखें. वारफारिन, क्लोरोफैकोनोन और पिवल नामक जहर से चूहों को इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ये मर जाते हैं. कई जहर को आटे के साथ मिलाकर घर के कोनों में रख दिया जाता है.

2. चूहेदानी का इस्तेमाल

तकनीक के विकास के साथ ही मार्केट में तरह तरह की चूहेदानी आ चुकी है, जिसके बारे में काफी चूहे अनजान होते हैं, कई बार इस जीव को अंदाजा ही नहीं होता कि वो ट्रैप में फंसने वाले हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं. चूहेदानी में रात के वक्त खाने पीने की चीजें रख दें और सुबह तक चूहे फंसने का इंतजार करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर