रूम हीटर इस्तेमाल करने के 5 'गोल्डन रूल्स', जो आपको आग और सेहत के नुकसान से बचाएंगे

सर्दियों के मौसम में हीटर के बिना रात गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन थोड़ी सी लापरवाही यही हीटर आग लगने से लेकर गंभीर सेहत समस्याओं की वजह भी बन सकता है. हाल ही में दिल्ली में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलस कर मृत्यू हो गई है. कई लोगों का कहना है कि ये हादसा हीटर की वजह से ही हुआ है. हर साल सर्दियों में हीटर से जुड़े हादसों और स्वास्थ्य शिकायतों की खबरें काफी ज्यादा सामने आती ही रहती हैं. ऐसे में जरूरी है कि हीटर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए ताकि गर्माहट भी मिले और खतरा भी न हो. आज हम आपको हीटर इस्तेमाल करने के कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो आपको आग और सेहत के नुकसान से बचाएंगे.

सही जगह है जरूरी

रूम हीटर आराम जरूर देता है पर इसका गलत इस्तेमाल आग लगने, दम घुटने, त्वचा ड्राई होने और सांस की दिक्कत जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय सबसे पहला गोल्डन रूल है कि हीटर को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए. हीटर को पर्दे, बेड, सोफा या कपड़ों के बहुत पास रखना खतरनाक हो सकता है. इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. हीटर और आसपास की चीजों के बीच कम से कम तीन से चार फीट की दूरी जरूर होनी चाहिए.

बाहर की हवा है जरूरी

कई लोग ठंड से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते हैं. ऐसा करने से कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिससे सिरदर्द, चक्कर और घुटन महसूस हो सकती है. खासकर गैस या केरोसिन हीटर इस्तेमाल करने पर वेंटिलेशन बहुत जरूरी हो जाता है. हीटर ऑन करने से पहले एक खिड़की या दरवाजे का थोड़ा सा खुला रहना सेहत के लिए भी सुरक्षित होता है और इससे दम घुटने की समस्या से भी दूरी बनाई जा सकती है.

सोने से पहले ऑफ करें

सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग रात को सोते वक्त भी हीटर ऑन छोड़ देते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में हुए हादसे में जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. सोते समय हीटर चालू रहने से आग लगने या ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए सोने से पहले हीटर को ऑफ कर के ही सोए. आप टाइमर वाले हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्लग और तार की करें जांच

हीटर चलाने से पहले इलेक्ट्रिक तार और प्लग की जांच जरूर करें. पुराने या कटे हुए तार वाले हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. ढीला प्लग या खराब सॉकेट भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. हीटर को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से भी बचें.

दूरी है जरूरी

पांचवां और सबसे जरूरी गोल्डन रूल है बच्चों और पालतू जानवरों से हीटर की दूरी है जरूरी. छोटे बच्चे हीटर को छू सकते हैं जिससे जलने का खतरा होता है. पालतू जानवर भी हीटर से टकरा सकते हैं या तार काट सकते हैं. इसलिए हीटर को ऐसी जगह रखें जहां घर के बच्चे और पालतू जानवर ना पहुंच सकते हैं.