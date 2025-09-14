घी से करें तलवों की मालिश, हड्डियों के दर्द से मिलेगी राहत!
घी से पैरों के तलवों की मालिश करना बेहद फायदेमंद होता है. तलवों में मसाज करने से हड्डियों का दर्द दूर होता वहीं गहरी नींद आती है. आइए जानते हैं तलवों में घी से कैसे मालिश करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:04 PM IST
तलवों की मालिश करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. तलवों की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. दिनभर की थकान दूर करने के लिए आप तलवों की मालिश कर सकते हैं. देसी घी से तलवों की मालिश करने से हड्डियों का दूर हो सकता है. इसके अलावा गहरी नींद भी आती है. आइए जानते हैं पैरों के तलवों में घी की मालिश करने के फायदे. 

हड्डियों के दर्द से मिलेगी राहत 
पैरों के तलवों की घी से मालिश करने से जोड़ों का दर्द और सूजन कम हो सकता है. दरअसल घी में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि सूजन की समस्या को कम कर सकता है. घी से मालिश करने से अर्थराइटिस की समस्या दूर हो सकती है. 

नींद की समस्या होगी दूर 
तलवों में घी से मालिश करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है. मालिश करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. मालिश करने से नींद भी काफी अच्छी आती है. 

पाचन तंत्र हो सकता मजबूत 
तलवों में घी की मालिश करने से पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है. दरअसल तलवों की मालिश करने से प्रेशर पॉइंट्स पर असर पड़ता है. जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है. तलवों में घी लगाकर मालिश करने से गैस की समस्या भी दूर हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

