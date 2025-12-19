Advertisement
रनिंग बना सकती है बूढ़ा! लोगों में तेजी से बढ़ रहा है रनर्स फेस सिंड्रोम, जानें इससे बचने के तरीके

Runners Face Syndrome: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में बहुत से लोगों को जॉगिंग या रनिंग का बेहद शौक होता है. पर क्या आपको पता है कि ज्यादा रनिंग करने से आप रनर्स फेस सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं. 

 

Dec 19, 2025
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग अपनी फेटनेस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं. खास कर के Gen Z जनरेशन में फिटनेस को लेकर लोगों की दीवानगी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है. हर कोई अपनी सेहत. मेंटल और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहता है. फिटनेस के लिए लोग जॉगिंग या रनिंग को अपनाना बेहद पसंद करते हैं. पर क्या आपको पता है कि लगातार दौड़ने से आपका चेहरा भी प्रभावित हो सकता है.  कई रिपोर्ट्स और रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक और तेज रनिंग करने वाले लोग ‘रनर्स फेस सिंड्रोम’ के शिकार हो सकते हैं.

क्या है रनर्स फेस सिंड्रोम 
आजकल लोगों में रनर्स फेस सिंड्रोम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. रनर्स फेस सिंड्रोम एक ऐसी हालात को बोला जाता है जिसमें लगातार दौड़ने के कारण चेहरे की स्किन ढीली पड़ने लगती है. चेहरे की स्किन लूज होने से उम्र से पहले ही लोगों के चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं. कई रिसर्च के रनर्स फेस सिंड्रोम चेहरे की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है जिससे चेहरे की स्किन काफी जल्दी बूढ़ी होने लगती है.

क्या हैं इसके लक्षण
इस सिंड्रोम के लक्षण काफी आम होते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा केवल थकान की वजह से हो रहा है पर कुछ समय के  बाद चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं. गालों का धसना, आंखों के नीचे झुर्रियां या कालापन और होंठों के आसपास रेखाएं देखना रनर्स फेस सिंड्रोम के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ये लक्षण खासतौर पर उन लोगों में दिखाई देते हैं जो लगातार काफी तेज रनिंग या जॉगिंग करते हैं और स्किन की देखभाल नहीं करते हैं.

बचने के उपाय
इससे बचने के लिए सबसे पहले स्किन की हाइड्रेशन और पोषण पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है. हर रोज मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग ड्रिंक और एक अच्छी डाइट स्किन को हेल्दी बनाने में काफी मददगार साबित होती है. अगर आप चाहें तो आप फेस योगा और फेस मसाज भी कर सकते हैं इससे भी स्किन के काफी फायदा मिलता है. 

रेस्ट
रनर्स फेस सिंड्रोम से बचने के लिए आप बे समय तक दौड़ने की बजाय छोटे-छोटे सेशन्स में रनिंग कर सकते हैं. ऐसा करने से स्किन को रेस्ट मिलेगा और थकान भी नहीं होगी. हालांकि फिट रहने के लिए आप हफ्ते में कुछ दिन रनिंग के बजाय हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग को भी रूटीन में शामिल कर सकते हैं. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

runners face syndrome

