रूसी वैज्ञानिकों का कमाल, बनाया खास DNA सेंसर, मापेगा आपके ड्रिंक्स की क्वॉलिटी और ताकत

DNA Sensor: रूसी साइंटिस्ट ने एक ऐसा अनोखा DNA सेंसर तैयार किया है, जो यह जांचने में मदद करता है कि कॉफी, चाय, वाइन और फलों का जूस जैसे बेवरेज हमारे डीएनए को नुकसान से कितनी अच्छी तरह बचा सकते हैं. ये तकनीक खासकर बेवरेज में मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की वास्तविक जैविक प्रभावशीलता को मापने के लिए बनाई गई है. ये रिसर्च कजान फेडरल यूनिवर्सिटी (KFU) के ए. एम. बटलेरोव इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के साइंटिस्ट द्वारा किया गया है.

क्या है ये नया DNA सेंसर?

DNA सेंसर एक इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेन्सर है, जिसमें DNA को सीधे इस्तेमाल में लिया जाता है, वहीं जब DNA को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के संपर्क में लाया जाता है, तब ये सेंसर यह मापता है कि कोई बेवरेज उस नुकसान को कितनी हद तक रोक सकता है. इससे ये साफ पता चलता है कि बेवरेज में डीएनए की सुरक्षा करता है या नहीं.

क्यों पुराने तरीकों से बेहतर है?

आपको बता दें, अब तक एंटीऑक्सीडेंट को सिर्फ उनकी कुल मात्रा के आधार पर मापा जाता है. लेकिन ये नया सेंसर दिखाता है कि एंटीऑक्सीडेंट असल में बॉडी में क्या असर डालते हैं. मतलब ये तरीका ज्यादा जैविक और वास्तविक परिणाम देता है, जो हेल्थ के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद है.

पर्यावरण के लिए हैं सुरक्षित

DNA सेंसर को ग्रीन केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर बनाया गया है. इसे बनाने के लिए कार्बन नैनोमटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल विद्युत चालकता बढ़ाते हैं, बल्कि जैविक रूप से सेफ है. इससे सेंसर ज्यादा सेंसिटिव, टिकाऊ और पार्यवरण के सुरक्षित होता है.

फ्यूचर में होंगे इसके फायदे

ये तकनीक केवल बेवरेज तक सीमित नहीं हैं. इसका इस्तेमाल DNA डैमेज, उम्र बढ़ने का प्रोसेस, कैंसर और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों से जुड़े रिसर्च में भी किया जा सकता है. आणविक जीव विज्ञान, फार्माकोलॉजी और औषधीय रसायन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में यह एक अहम उपकरण साबित हो सकता है.

