सद्गुरु का माता-पिता को चेतावनी! पेरेंटिंग में न करें ये गलतियां, वरना बिगड़ सकता है बच्चों का फ्यूचर

Parenting Advice By Sadhguru: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर पढ़ाई, अच्छे संस्कार, सुरक्षित भविष्य और अच्छी परवरिश मिले. इसके लिए माता-पिता लाख कोशिशें भी करते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में माता-पिता ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों की जिंदगी को गलत राह में ले चली जाती है. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में माता-पिता की ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो बच्चों की बर्बादी की असली वजह बनती हैं. इस खबर में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे.

ज्यादा प्यार बच्चों की ग्रोथ को रोकता है

सद्गुरु बताते हैं कि अक्सर माता-पिता अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, उनकी सारी जरूरतों को बोलने के पहले ही पूरा कर देते हैं. लेकिन बच्चों के लिए ये फायदा नहीं नुकसान करवा देता है. ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर कई नियम और उम्मीदें थोप देते हैं, ऐसे में बच्चे अपनी असली पहचान और इच्छा ही जाहिर नहीं कर पाते. सद्गुरु कहते हैं, माता-पिता को ये सोच के साथ करते हैं कि वे बच्चों की भले के लिए कर रहे हैं. लेकिन कई बार ऐसा करना बच्चों के ग्रोथ पर बुरा असर डालता है.

बच्चों के लिए 'जेल' जैसा बन जाता है

माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, नौकरी करें, पैसे कमाएं. ऐसे में वे बच्चों को एक सख्त दिनचर्या फॉलो करने को कहते हैं. सद्गुरु रहते हैं कि माता पिता जाने-अनजाने में बच्चे का जीवन एक तरह की जेल में बदल देते हैं, जहां सिर्फ मेहनत और कमाई ही लक्ष्य होती है. लेकिन इस दबाव से बच्चे खुद को पहचान ही नहीं पाते और छोटी उम्र से ही वे समाज की बनी रेस में भागने लगते हैं.

बच्चों को उनकी पसंदीदा काम करने देनी चाहिए

सद्गुरु का ऐसा मानना है कि बच्चे तभी खिलते हैं, जब उन्हें उनके पसंद का काम करने दिया जाए. लेकिन ज्यादा माता-पिता अपने बच्चों पर अपने अधूरे सपने थोप देते हैं और चाहते हैं कि वे वही रास्ता अपनाएं जो समाज के हिसाब से सही है.

