'मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूं', महिला के इस बात पर क्या बोलें सद्गुरु; बदला समाज का नजरिया

Sadhguru Motivation: परिवार, बच्चे और घर की जिम्मेदारियां उठाने वाली महिलाएं खुद को सिर्फ हाउसवाइफ समझकर अपनी अहमियत को कम आंकने लगती हैं. ऐसे में जब एक बार सद्गुरु के पास एक महिला ने आकर कहा कि, 'मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूं'. तो इस बात पर सद्गुरु के जवाब ने सभी का नजरिया ही बदल दिया. 

 

Nov 07, 2025, 06:34 PM IST
Sadhguru Motivation: आज के समय की महिलाएं अपने परिवार, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना जानती हैं. लेकिन अक्सर खुद को सिर्फ एक हाउसवाइफ के तौर पर ही समझकर अपनी अहमियत को कम आंक लेती हैं. ऐसे में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मक गुरु सद्गुरु जम्मी वासुदेव ने एक महिला को जवाब दिया, जिन्होंने खुद को केवल एक हाउसवाइफ बताया था. सद्गुरु के जवाब ने लाखों लोगों की सोच एकदम बदल दी. इस खबर में हम आपको सद्गुरु के उस जवाब के बारे में बताएंगे. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sadhguru Hindi (@sadhguru.hindiofficial)

'सर्फ हाउसवाइफ नहीं'
जब एक महिला ने सद्गुरु से कहा कि वह 'बस एक हाउसवाइफ' है, तो इसके जवाब में सद्गुरु ने मुस्कराते हुए कहा, "मां बनना या गृहिणी होना किसी नौकरी से कम नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर की पीढ़ी को शेप देने का जरूरी काम करता है." इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मातृत्व का मतलब सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं, बल्कि उसे संस्कार, समझ और संवेदनशीलता देना भी है. ऐसे में मां के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. 

 

मातृत्व एक फुल-टाइम जॉब है
सद्गुरु कहते हैं कि अगर कोई महिला दो बच्चों की परवरिश कर रही है, उनका ध्यान रख रही है और उन्हें अच्छे संस्कार दे रही है, तो यह किसी कॉर्पोरेट नौकरी से कम नहीं होता. ये काम सारे कामों से कहीं ज्यादा मेहनत और समर्पण वाला होता है. घर संभालना और परिवार में बैलेंस बनाए रखना एक फुल टाइम जॉब है. ऐसे में इस काम को भी घर और समाज दोनों ही जगह उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, जितनी किसी प्रोफेशनल काम को दी जाती है. 

 

खुद की अहमियत समझना जरूरी
अक्सर हाउसफाइफ अपने परिवार की देखभाल में इतना ज्यादा खो जाती हैं, कि अपनी काबिलियत को पहचानना भूल ही जाती हैं. ऐसे में सद्गुरु कहते हैं कि जब तक महिलाएं खुद को अपनी भूमिका को महत्व नहीं देंगी, तब तक समाज भी उन्हें उचित सम्मान नहीं देते हैं. ऐसे में गृहिणी को यह समझना जरूरी है कि वह अपने परिवार की नींव हैं. 

