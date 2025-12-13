Advertisement
trendingNow13040161
Hindi Newsलाइफस्टाइलडिप्रेशन दूर करने में मदद करता है केसर, जानें इसके फायदे

डिप्रेशन दूर करने में मदद करता है केसर, जानें इसके फायदे

केसर में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं केसर का सेवन करने ना केवल सेहत बल्कि ब्रेन हेल्थ को भी फायदा मिलता है. केसर का सेवन करने से याददाश्त मजबूत होता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिप्रेशन दूर करने में मदद करता है केसर, जानें इसके फायदे

केसर का इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के तौर पर होता आया है. केसर के इतने गुण होते हैं कि वह शरीर के तीनों दोषों को संतुलित करने की क्षमता रखता है. यह पोषक तत्वों को अच्छे से पचाने और शरीर के उत्तकों से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. इसलिए सदियों से केसर का इस्तेमाल खाने की पौष्टिकता बढ़ाने और बीमारियों में राहत पाने के लिए होता आया है.

केसर की तासीर 
आमतौर पर केसर के धागों को पकवानों में डालने से पहले रंग लाने के लिए थोड़े से दूध में भिगोया जाता है. खाना पकाने में केसर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता रहा है. सर्दियों में अपने गुणों की वजह से केसर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है. इसकी गर्म तासीर सर्दियों में इसके उपयोग और लाभ को बढ़ा देती है.

केसर के गुण 
केसर में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ संक्रमण से भी बचाते हैं. यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है. आसान भाषा में कहें तो ये शरीर में तनाव बढ़ाने वाले मुक्त कणों की संख्या को बढ़ने से रोकता है. इसके लिए सुबह के वक्त केसर और अदरक का गुनगुना पानी पीना अच्छा रहेगा. ये कॉम्बिनेशन आंतों को साफ होने में भी मदद करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

याददाश्त होती है मजबूत 
याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में सुधार में केसर मदद करता है. अगर आपका काम पढ़ाने या पढ़ाई से जुड़ा है, तो केसर सोचने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा. इसके अलावा, ये उम्र से संबंधित दिमाग की कमजोरी को भी कम करने में मदद करता है. इसके लिए केसर को दूध के साथ लिया जा सकता है. केसर की तासीर गर्म होती है, इसलिए केसर का इस्तेमाल सर्दियों में करना ज्यादा लाभकारी होता है.

मानसिक तनाव होता है कम 
शरीर को गर्म रखने और वायरल और सर्दी-खांसी के संक्रमण से बचाने में भी केसर मदद करता है. केसर शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करता है. केसर में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं. केसर में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पुरानी सूजन से भी छुटकारा दिला सकते हैं. एंटी-डिप्रेसेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से केसर मानसिक तनाव को भी कम करता है. इसकी खुशबू मन को शांत करती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

क्या सुबह-सुबह पैदल चलने से पूरी तरह खत्म होती है प्री-डायबिटीज, जानें डॉ की राय

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?