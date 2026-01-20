Advertisement
जब घुटनों ने दे दिया जवाब! जानें अर्थराइटिस ने कैसे खत्म किया Saina Nehwal का करियर, समझें इस बीमारी के लक्षण

Saina Nehwal Arthritis: बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का नाम फिटनेस और दमदार खेल के लिए जाना जाता है. लेकिन लंबे समय से चल रही घुटनों की परेशानी और कार्टिलेज डैमेज ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया. जब एक चैंपियन खिलाड़ी अचानक संन्यास का फैसला ले तो सवाल सिर्फ करियर का नहीं बल्कि सेहत का भी उठता है. खिलाड़ियों को आम लोगों से काफी ज्यादा फिट माना जाता है और जब एक खिलाड़ी किसी बीमारी के वजह से खेल से दूर होता है तो लोगों की भौहें चढ़ जाती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:33 PM IST
आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अपनी सेहत पर बेहद कम ध्यान दे पाते हैं जिस वजह से कम उम्र में ही उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अर्थराइटिस को अक्सर उम्र बढ़ने की बीमारी माना जाता है लेकिन साइना नेहवाल के रिटायरमेंट ने इस ये साफ कर दिया है कि ये बीमारी युवाओं और एथलीट्स को भी अपनी चपेट में ले सकती है. बैडमिंटन जैसे हाई इंपैक्ट गेम में घुटनों पर लगातार दबाव पड़ता है. कूदना दौड़ना और अचानक मूवमेंट कार्टिलेज को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं. यही वजह है कि अर्थराइटिस जैसी बीमारी ने धीरे धीरे उनके घुटनों को कमजोर किया और आखिरकार उन्हें खेल से दूर होना पड़ा. साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा, ''मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था. मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने अपनी शर्तों पर इस खेल में प्रवेश किया और अपनी शर्तों पर इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो बस इतना ही. कोई बात नहीं.

क्यों होता है अर्थराइटिस
हमारे शरीर में कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है. जब ये घिसने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं जिस वजह से तेज दर्द का सामना करना पड़ता है. यही स्थिति ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह बनती है. साइना नेहवाल के घुटनों में भी यही समस्या सामने आई है. लगातार दर्द,  सूजन और मूवमेंट में दिक्कत ने उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित किया जिसके बाद उन्होंने बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है.
 
क्या हैं इसके लक्षण
अर्थराइटिस के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं जिसे कई बार लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं. लेकिन समय के साथ यह दर्द लगातार बढ़ता जाता है और जोड़ों की ताकत कम होने लगती है.

  • सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न.
  • ज्यादा देर चलने या बैठने के बाद दर्द.
  • सीढ़ियां चढ़ने उतरने में परेशानी.
  • जोड़ों से आवाज आना.

खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण
खिलाड़ियों के लिए ये बीमारी और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है. प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में शरीर का हर हिस्सा पूरी क्षमता से काम करता है. जब घुटने ही साथ छोड़ दें तो खेल जारी रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है. साइना नेहवाल ने भी कई बार दर्द के साथ खेलना जारी रखा लेकिन शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया जिस वजह से वो लंबे समय से खेल से दूर भी रहीं.

देखभाल है जरूरी
बहुत से रिसर्च के अनुसार अर्थराइटिस का कोई परमानेंट इलाज अबतक  मौजूद नहीं है, लेकिन सही समय पर देखभाल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. वजन संतुलित रखना, घुटनों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करना, सही फुटवेयर, जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी और दवाइयां दर्द को कम करने में मदद करती हैं. कुछ मामलों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है जिससे दर्द काफी हद तक कम हो जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

