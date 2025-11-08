Advertisement
trendingNow12993154
Hindi Newsलाइफस्टाइल

टिड्डी जैसा पोज बनाकर पीठ पेट और पैर को करें छूमंतर, बेहद आसान है ये योग

Locust Pose: बदन में कई तरह के दर्द को योग के जरिए कम किया जा सकता है, ऐसा है एक तरीका है 'शलभासन', जिसे टिड्डी पोज भी कहा जाता है. इसे घर में आसानी से किया जा सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टिड्डी जैसा पोज बनाकर पीठ पेट और पैर को करें छूमंतर, बेहद आसान है ये योग

Salabhasana: ऑफिस में घंटों एक ही पोज में बैठने से पीठ और पैर का दर्द हो या दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स. योग में इसके समाधान के लिए शलभासन या टिड्डी मुद्रा की सलाह देता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक, शलभासन या टिड्डी मुद्रा एक अहम आसन है, जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और वजन कम करने में सहायक सिद्ध होता है. ये आसन शरीर की समग्र फिटनेस को बढ़ावा देता है, जिसके अभ्यास से कई राहत मिलती हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी रेगुलर एक्सरसाइज से ये मुद्रा न सिर्फ फिजिकल हेल्थ सुधारती है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी कम करने में मददगार है.

शलभासन से क्या होगा हासिल?
शलभासन के कई फायदे हैं. सबसे अहम रीढ़ की हड्डी की मजबूती है, जो पीठ दर्द और कमजोरी को दूर करता है. ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है. वजन घटाने के लिए भी ये पोश्चर लाभकारी है, ये एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता है. इसके अलावा, ये छाती, कंधों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और रक्त संचार सुधारता है. टिड्डी मुद्रा महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है. ये पीरियड्स से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में असरदार है. ये आसन पूरे शरीर को एनर्जी देता है.

इसे कैसे करें?
एक्सपर्ट शलभासन करने की विधि भी बताते हैं. सबसे पहले, पेट के बल जमीन पर लेट जाएं. पैरों को सीधा रखें, एड़ियां और पैर की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों. हाथों को शरीर के साथ रखें, हथेलियां ऊपर की ओर. अब सांस लें और सिर, छाती, हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, इसे करने के दौरान टिड्डी जैसी मुद्रा बन जाती है. पेट और कमर जमीन पर टिकी रहें. इस स्थिति में 10-20 सेकंड तक रुकें, नॉर्मल सांस लें. फिर धीरे से वापस पुरानी मुद्रा में आएं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये लोग रहें सतर्क
हालांकि, कुछ लोगों को इसकी प्रैक्टिस में सावधानी बरतनी चाहिए. खास तौर से प्रेंग्नेंट महिलाएं, हर्निया, अल्सर या पेट की सर्जरी वाले पेशेंट इसे न करें. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, गर्दन या पीठ दर्द की गंभीर समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह लें. इन्हें योग ट्रेनर की देखरेख में अभ्यास करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

YogaSalabhasana

Trending news

लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...