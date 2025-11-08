टिड्डी जैसा पोज बनाकर पीठ पेट और पैर को करें छूमंतर, बेहद आसान है ये योग

Salabhasana: ऑफिस में घंटों एक ही पोज में बैठने से पीठ और पैर का दर्द हो या दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स. योग में इसके समाधान के लिए शलभासन या टिड्डी मुद्रा की सलाह देता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक, शलभासन या टिड्डी मुद्रा एक अहम आसन है, जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और वजन कम करने में सहायक सिद्ध होता है. ये आसन शरीर की समग्र फिटनेस को बढ़ावा देता है, जिसके अभ्यास से कई राहत मिलती हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी रेगुलर एक्सरसाइज से ये मुद्रा न सिर्फ फिजिकल हेल्थ सुधारती है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी कम करने में मददगार है.

शलभासन से क्या होगा हासिल?

शलभासन के कई फायदे हैं. सबसे अहम रीढ़ की हड्डी की मजबूती है, जो पीठ दर्द और कमजोरी को दूर करता है. ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है. वजन घटाने के लिए भी ये पोश्चर लाभकारी है, ये एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता है. इसके अलावा, ये छाती, कंधों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और रक्त संचार सुधारता है. टिड्डी मुद्रा महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है. ये पीरियड्स से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में असरदार है. ये आसन पूरे शरीर को एनर्जी देता है.

इसे कैसे करें?

एक्सपर्ट शलभासन करने की विधि भी बताते हैं. सबसे पहले, पेट के बल जमीन पर लेट जाएं. पैरों को सीधा रखें, एड़ियां और पैर की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों. हाथों को शरीर के साथ रखें, हथेलियां ऊपर की ओर. अब सांस लें और सिर, छाती, हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, इसे करने के दौरान टिड्डी जैसी मुद्रा बन जाती है. पेट और कमर जमीन पर टिकी रहें. इस स्थिति में 10-20 सेकंड तक रुकें, नॉर्मल सांस लें. फिर धीरे से वापस पुरानी मुद्रा में आएं.

ये लोग रहें सतर्क

हालांकि, कुछ लोगों को इसकी प्रैक्टिस में सावधानी बरतनी चाहिए. खास तौर से प्रेंग्नेंट महिलाएं, हर्निया, अल्सर या पेट की सर्जरी वाले पेशेंट इसे न करें. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, गर्दन या पीठ दर्द की गंभीर समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह लें. इन्हें योग ट्रेनर की देखरेख में अभ्यास करना चाहिए.

