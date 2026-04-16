कूलर में डाल दीजिए किचन में रखी ये चीज, AC से भी ज्यादा मिलेगी ठंडी हवा

गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है. अधिकतर लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एसी काफी महंगे होते हैं. वहीं एसी चलाने पर बिजली का बिल भी बहुत आता है. ऐसे में हर कोई एसी नहीं खरीद सकता है. ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर का इस्तेमाल करते हैं. कूलर की हवा तेज और ठंडी होती है लेकिन कूलर आवाज करता है. गर्मी का मौसम जैसे ही तेज होता है, कूलर की हवा भी गर्म होने लगती है. ऐसे में आप इस ट्रिक की मदद से कूलर की हवा को ठंडा बना सकते हैं.

कूलर की हवा होगी ठंडी

कूलर की हवा को ठंडी करने के लिए आप इसमें दो चीजे डाल सकते हैं. बर्फ और नमक. इन दोनों चीजों को डालने से कमरा एकदम ठंडा हो जाएगा. आपको लग रहा है कि कूलर कमरे को ठंडा नहीं कर पा रहा है तो आप बर्फ और नमक डालकर कमरे को ठंडा कर सकते हैं. नमक बर्फ को जल्दी पिघलने नहीं देता है. ऐसे में आपका कूलर ठंडी हवा देगा.

कूलर को कमरे के अंदर ना रखें

अगर गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कूलर को कमरे के अंदर रखने की बजाय आप कूलर को बाहर या फिर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां से हवा बाहर निकल सें. इस तरह कमरा अच्छे से ठंडा हो जाता है. कूलर कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालकर कमरे को ठंडा करता है.

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कूलर के फायदे

एसी के मुकाबल कूलर सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. एसी की हवा से ड्राईनेस बढ़ती है जबकि कूलर का इस्तेमाल करने से ह्यूमिडिटी बनी रहती है. कूलर की हवा में स्किन ड्राइनेस की कोई समस्या नहीं होती है.

इसके अलावा कूलर का इस्तेमाल करने से बिजली की बचत होती है. कूलर चलाने में कम बिजली खर्च होती है. जिससे आपका बिल बचेगा.

छोटे कमरे और छोटी जगह के लिए कूलर का इस्तेमाल ही अच्छा माना जाता है. कूलर छोटे कमरे को आसानी से ठंडा कर देता है. आज के समय में मार्केट में बड़े-बड़े कूलर भी मिलते हैं.