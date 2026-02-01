Advertisement
trendingNow13094696
Hindi Newsलाइफस्टाइलगुनगुने पानी कुछ देर रखें पैर, दूर होगी दिनभर की थकान, जानें इसके फायदे!

गुनगुने पानी कुछ देर रखें पैर, दूर होगी दिनभर की थकान, जानें इसके फायदे!

दिनभर ऑफिस में काम करने के बाद शरीर की थकान को दूर करने के लिए आप इस आयुर्वेदिक उपाय को अपना सकते हैं. गुनगुने पानी में पैरों रखने से शरीर की थकान दूर होती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुनगुने पानी कुछ देर रखें पैर, दूर होगी दिनभर की थकान, जानें इसके फायदे!

दिन भर काम की थकान शरीर और मन दोनों को बोझिल कर देती है. लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है.ऐसा इसलिए क्योंकि दिनभर की थकान सिर्फ़ शरीर में नहीं ठहरती, वह मन को भी प्रभावित करती है. समझ नहीं आता कि क्या करना है, दवा लेनी भी है या नहीं, मन विचलित होता है. ऐसा होना मन और तन की थकान को दिखाता है, जिसका इलाज आर्युवेद के एक नुस्खे में छिपा है. आयुर्वेद में पाद-स्नान यानी पैरों को गुनगुने नमक जल में रखने की प्रक्रिया मन और तन को शांत करने में मदद करती है.

पैरों को गुनगुने नमक जल में रखना
आयुर्वेद में पाद-स्नान (पैरों को गुनगुने नमक जल में रखना) एक सरल संध्या-अभ्यास माना गया है, जो शरीर के भारीपन को कम करता है और मन को विश्राम की दिशा देता है. इससे शरीर और मन के तनाव में कमी होती है और पूरा शरीर रिलैक्स महसूस करता है. इसके लिए सेंधा या समुद्री नमक मिले गुनगुने जल में 10–15 मिनट शांत बैठकर केवल श्वास पर ध्यान रखें. यह एक सौम्य “बॉडी डिटॉक्स” अभ्यास है, जो नाड़ी-तंत्र को स्थिरता का संकेत देता है.

हल्के दर्द और थकान से राहत 
पाद-स्नान करने से शरीर हल्का होता है और मन खुद-ब-खुद शांत होने लगता है. शरीर में होने वाले हल्के दर्द और थकान से भी राहत मिलती है. शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है. पाद-स्नान के बाद शरीर का बोझिल होना कम होता है और मन को भी आराम की अनुभूति होती है. पाद-स्नान में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है बल्कि ये शरीर के भारीपन को कम करने और शरीर को संतुलित करने में मदद करता है. नमक मन की बैचेनी को संतुलित करने में मदद करता है, जो पानी के साथ मिलकर नाड़ियों के तंत्रिका-तंत्र को शांत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हैप्पी हॉर्मोन का उत्पादन 
आयुर्वेद में पाद स्नान को चमत्कार की तरह माना गया है. अगर रोजाना शाम के वक्त कमजोरी और मन भारी महसूस होता है, तो ये क्रिया शरीर को संतुलित करने में मदद करेगी. इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना सही रहेगा. पाद-स्नान मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है. आज का काम शरीर के साथ-साथ मन की थकावट का बड़ा कारण है. पाद स्नान की मदद से तनाव को कम कर मस्तिष्क को आराम दिया जा सकता है. ये शरीर में हैप्पी हॉर्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
budget 2026
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
BJP news
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
Weather
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
mumbai
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
Budget
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
Union budget
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
andhra pradesh news in hindi
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव
PM Modi
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव
खड़गे ने बजट को गरीबों के लिए बताया 0, बोले- नीति और समाधान, सरकार के पास कुछ नहीं
budget 2026
खड़गे ने बजट को गरीबों के लिए बताया 0, बोले- नीति और समाधान, सरकार के पास कुछ नहीं
प्रियंका चतुर्वेदी संग मुस्कुराती दिखीं कंगना, मिट गई शिवसेना के साथ दुश्मनी?
budget 2026
प्रियंका चतुर्वेदी संग मुस्कुराती दिखीं कंगना, मिट गई शिवसेना के साथ दुश्मनी?