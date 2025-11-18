सानिया मिर्जा ने बेटे को जन्म देने के बाद कराया एग फ्रीजिंग, जानें इसमें कितना आता है खर्च

आज के समय में महिलाएं करियर और लेट शादी की वजह से जल्दी मां बनने का फैसला नहीं ले पाती है, लेकिन भविष्य में मां बनना चाहती हैं. जो महिलाएं लेट मां बनना चाहती हैं उनके लिए एग फ्रीजिंग एक सुरक्षित विकल्प है. एग फ्रीजिंग की मदद से महिलाएं लेट प्रेग्नेंसी भी कंसीव कर सकती हैं. हाल ही में सानिया मिर्जा ने पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने बेटे को जन्म देने के बाद एग फ्रीज करवाया है. ताकि वह भविष्य में मां बन सके. आइए जानते हैं क्या एग फ्रीजिंग और इसके फायदे.

सनिया मिर्जा ने कराया एग फ्रीज

पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान के यूट्यूब शो में नजर आई. इस दौरान सनिया मिर्जा ने बताया है कि उन्होंने फराह खान के डॉक्टर की मदद से एग फ्रीज कराया था. एग फ्रीज का फैसला उन्होंने बेटे के जन्म के बाद लिया. सानिया मिर्जा ने बताया है कि उनके एग फ्रीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. सानिया मिर्जा ने बताया है कि एग फ्रीज कराना उनकी लाइफ सबसे अच्छा फैसला है. उन्होंने बोला कि अन्य महिलाओं को भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए.

क्या नेचुरल प्रेग्नेंसी कंसीव करने के बाद भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए

नेचुरल प्रेग्नेंसी कंसीव करने के बाद भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए. एक बार नेचुरल कंसीव करने के बाद भी भविष्य में प्रेग्नेंसी कंसीव में दिक्कत हो सकती है. अगर कोई महिला 30 साल की उम्र में मां बनने के बाद एग फ्रीज करवाती हैं तो वह 40 की उम्र में दूसरी प्रेग्नेंसी को आसानी कंसीव कर सकती हैं. 30 की उम्र की एग की क्वालिटी काफी अच्छी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी उम्र कराना चाहिए एग फ्रीजिंग

एग फ्रीजिंग के लिए 25 से 35 साल की उम्र सबसे अच्छी मानी जाती है. इस उम्र में एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. 35 साल की उम्र तक एग फ्रीज करवाना बेहतर माना जाता है. 40 साल की उम्र में भी एग फ्रीज करवा सकती हैं, लेकिन इस उम्र के बाद एग्स की गुणवत्ता और संख्या कम होने लगती है.

एग फ्रीजिंग क्यों जरूरी

करियर या पढ़ाई पर फोकस करने वाली महिलाएं भविष्य में मां बनने के लिए एग फ्रीज करवा सकती हैं. वहीं देर से शादी होने पर मां बनने के सपने को बरकरार रहें. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पहले एग फ्रीज कराना चाहिए ताकि आगे चलकर मां बनने का सपना पूरा हो सके.

एग फ्रीजिंग का खर्च

एक बार एग फ्रीज करवाने में 2 से 3 लाख का खर्च हो सकता है. वहीं रोजाना एग फ्रीज स्टोर का खर्च 30 से 60 हजार हो सकता है.

एग फ्रीज करवाने के बाद मां बनने की संभावना

एग फ्रीजिंग से मां बनने की सफलता महिला की उम्र और अंडाणुओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. कम उम्र में फ्रीज किए गए से प्रेग्नेंसी की संभावना अधिक होती है. इसलिए एक्सपर्ट कम उम्र में एग फ्रीज कराने की सलाह देते हैं. एग फ्रीज की मदद से 40 की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंसी कंसीव की जा सकती है लेकिन यह प्रोसेस काफी महंगा होता है.

दिमाग की नस कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन संकेतों की ना करें अनदेखी

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.