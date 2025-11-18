Advertisement
trendingNow13008941
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सानिया मिर्जा ने बेटे को जन्म देने के बाद कराया एग फ्रीजिंग, जानें इसमें कितना आता है खर्च

पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने बेटे इजहान को जन्म देने के बाद एग फ्रीज करवाया है. आइए जानते हैं क्या बच्चे को जन्म देने के बाद एग फ्रीजिंग कराना चाहिए या नहीं और एग फ्रीजिंग के फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सानिया मिर्जा ने बेटे को जन्म देने के बाद कराया एग फ्रीजिंग, जानें इसमें कितना आता है खर्च

आज के समय में महिलाएं करियर और लेट शादी की वजह से जल्दी मां बनने का फैसला नहीं ले पाती है, लेकिन भविष्य में मां बनना चाहती हैं. जो महिलाएं लेट मां बनना चाहती हैं उनके लिए एग फ्रीजिंग एक सुरक्षित विकल्प है. एग फ्रीजिंग की मदद से महिलाएं लेट प्रेग्नेंसी भी कंसीव कर सकती हैं. हाल ही में सानिया मिर्जा ने पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने बेटे को जन्म देने के बाद एग फ्रीज करवाया है. ताकि वह भविष्य में मां बन सके. आइए जानते हैं क्या एग फ्रीजिंग और इसके फायदे. 

सनिया मिर्जा ने कराया एग फ्रीज 
पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान के यूट्यूब शो में नजर आई. इस दौरान सनिया मिर्जा ने बताया है कि उन्होंने फराह खान के डॉक्टर की मदद से एग फ्रीज कराया था. एग फ्रीज का फैसला उन्होंने बेटे के जन्म के बाद लिया. सानिया मिर्जा ने बताया है कि उनके एग फ्रीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. सानिया मिर्जा ने बताया है कि एग फ्रीज कराना उनकी लाइफ सबसे अच्छा फैसला है. उन्होंने बोला कि अन्य महिलाओं को भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए. 

क्या नेचुरल प्रेग्नेंसी कंसीव करने के बाद भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए 
नेचुरल प्रेग्नेंसी कंसीव करने के बाद भी एग फ्रीजिंग कराना चाहिए. एक बार नेचुरल कंसीव करने के बाद भी भविष्य में प्रेग्नेंसी कंसीव में दिक्कत हो सकती है. अगर कोई महिला 30 साल की उम्र में मां बनने के बाद एग फ्रीज करवाती हैं तो वह 40 की उम्र में दूसरी प्रेग्नेंसी को आसानी कंसीव कर सकती हैं. 30 की उम्र की एग की क्वालिटी काफी अच्छी होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसी उम्र कराना चाहिए एग फ्रीजिंग 
एग फ्रीजिंग के लिए 25 से 35 साल की उम्र सबसे अच्छी मानी जाती है. इस उम्र में एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. 35 साल की उम्र तक एग फ्रीज करवाना बेहतर माना जाता है. 40 साल की उम्र में भी एग फ्रीज करवा सकती हैं, लेकिन इस उम्र के बाद एग्स की गुणवत्ता और संख्या कम होने लगती है. 

एग फ्रीजिंग क्यों जरूरी 
करियर या पढ़ाई पर फोकस करने वाली महिलाएं भविष्य में मां बनने के लिए एग फ्रीज करवा सकती हैं. वहीं देर से शादी होने पर मां बनने के सपने को बरकरार रहें.  कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पहले एग फ्रीज कराना चाहिए ताकि आगे चलकर मां बनने का सपना पूरा हो सके. 

एग फ्रीजिंग का खर्च 
एक बार एग फ्रीज करवाने में 2 से 3 लाख का खर्च हो सकता है. वहीं रोजाना एग फ्रीज स्टोर का  खर्च 30 से 60 हजार हो सकता है. 

एग फ्रीज करवाने के बाद मां बनने की संभावना 
एग फ्रीजिंग से मां बनने की सफलता महिला की उम्र और अंडाणुओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. कम उम्र में फ्रीज किए गए से प्रेग्नेंसी की संभावना अधिक होती है. इसलिए एक्सपर्ट कम उम्र में एग फ्रीज कराने की सलाह देते हैं. एग फ्रीज की मदद से 40 की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंसी कंसीव की जा सकती है लेकिन यह प्रोसेस काफी महंगा होता है.  

दिमाग की नस कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन संकेतों की ना करें अनदेखी 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Sania MirzaEgg freezing

Trending news

प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू