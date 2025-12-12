Advertisement
trendingNow13037896
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में दही खाने से इन बीमारियों से मिलती है राहत, Winter diet का जरूर बनाएं हिस्सा

सर्दियों में दही खाने से इन बीमारियों से मिलती है राहत, Winter diet का जरूर बनाएं हिस्सा

Sardiyon Me Dahi Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ने लगता है, इसके साथ ही तबियत खराब होने का खतरा भी लगातार बना रहता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे की सर्दियों में दही खाने के क्या फायदे होते हैं. यहां जानें सर्दियों में दही का सेवन करना चाहिए या नहीं, अगर आप दही खाते हैं तो क्या होगा और इसकी तासीर कैसी होती है. ताकि आप सर्दियों में बिना किसी सोच के इसका सेवन कर सकें.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में दही खाने से इन बीमारियों से मिलती है राहत, Winter diet का जरूर बनाएं हिस्सा

Curd Benefits in Winters: सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है. ऐसे समय में अपने डाइट का सही से ध्यान रखना, साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर खाने का सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे मौसम में दही आपके लिए सुपरफूड की तरह साबित हो सकता है. वैज्ञानिक रिसर्च के हिसाब से इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में होते हैं. इससे हड्डियां और दिमाग दोनों को ही फायदा पहुंचता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को सही मजबूत करते हैं. आज हम आपको दही खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताने वाले हैं.

मजबूत हड्डियां
दही खाने से हमारी हड्डियों में मजबूती आ सकती है, क्योंकि दही में कैल्शियम और विटामिन डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं. यह कमजोरी या जोड़ों के दर्द को से परेशान लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है. इसलिए सर्दियों में भी दही खाने आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है.

सर्दी-जुकाम से राहत
रिसर्च की माने तो दही का रोजाना सेवन करना सर्दियों में सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में काफी मददगार होता है. ऐसे में अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो आपके लिए दही का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाचन तंत्र मजबूत
दही का पाचन तंत्र पर भी सीधा असर होता है. जिन्हें अक्सर कब्ज या अपच की शिकायत रहती है, दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इन समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद
सर्दियों के समय में हमारी स्किन रूखी और सेन्सटिव हो जाती है. दही में मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन को पोषण देने का काम करते हैं. साथ ही हो रहे सूखेपन को कम करने में मदद करते हैं. बता दें कि दही नियमित सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. जिस वजह से ठंड के मौसम में भी शरीर को गर्माहट महसूस होती है.

गले की खराश
सर्दियों में दही खाना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. इसके सेवन से गले की खराश, सर्दी-जुकाम और कफ जैसी परेशानियों से राहत मिल सकती है. इसलिए इसका सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

यह भी पढ़ें: AIIMS के डॉक्टर ने किया दावा, जड़ से खत्म होगी डायबिटीज, नहीं लेगी पड़ेगी की शुगर की दवा!

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

curd benefitsCurd Benefits in Winters

Trending news

गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?