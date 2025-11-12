Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में काजू से क्यों करनी चाहिए दोस्ती? फायदे जानेंगे तो नहीं पूछेंगे ये सवाल

Kaju: हमने और आपने कभी न कभी काजू जरूर खाया होगा, इसका स्वाद काफी लोगों को अपनी तरफ खींचता है. सर्दियों में तो इस मेवे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:13 AM IST
Cashew: काजू सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, बल्कि सेहत में भी बहुत फायदेमंद नट है. इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं. इसका रेगुलर और सही मात्रा में इनटेक  करने से काफी फायदा होता है. आप भले ही इसे स्वीट डिश या फिर नमकीन चीजों के साथ मिलाकर स्वाद लेते होंगे, लेकिन सादगी से इसे खाना ज्यादा बेहतर है

हार्ट के लिए फायदेमंद
दिल की सेहत के लिए काजू बहुत अच्छा होता है. इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं. रोज थोड़ा काजू खाने से हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है. ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में भी काजू मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकते हैं.

ब्रेन के लिए अच्छा
दिमाग के लिए भी काजू वरदान है. इसमें मैग्नीशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं. पढ़ाई, काम या किसी भी टास्क में फोकस बढ़ाने में काजू मदद करता है. हड्डियों और दांतों के लिए भी यह फायदेमंद है. काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और दांतों को स्वस्थ बनाए रखते हैं.

सर्दी में जरूर खाएं
अगर इम्यूनिटी की बात करें, तो काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और विटामिन ई शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. सर्दियों में इसका सेवन करने से सर्दी, खांसी या वायरल से लड़ने में मदद मिलती है. इसलिए जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक अच्छी नहीं है, उन्हें इस मेवे से दोस्ती कर लेनी चाहिए.

हेल्दी वेट गेन में मददगार
वजन बढ़ाने में भी काजू काम आता है. इसमें हेल्दी फैट्स और कैलोरी होती है, इसलिए जिनका वजन कम है, उनके लिए ये अच्छा है. स्किन और बालों के लिए भी काजू बेहतरीन है. इसमें कॉपर और विटामिन्स होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाए रखते हैं.

लेकिन जरा संभलकर
अगर काजू को ज्यादा खाया जाए तो ये फायदे की जगह नुकसानदेह भी हो सकता है. इससे वजन बढ़ सकता है और कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है. इसलिए हमेशा बिन नमक और बिना तले हुए काजू खाना चाहिए. रोजाना के लिए सिर्फ 4-6 काजू काफी हैं. इसके अलावा, रात में खाने से बचें, ताकि डाइजेशन और नींद ठीक रहे.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

cashewkaju

