नॉर्मल वॉक को कहो बाय-बाय, टहलने की जापानी टेक्निक से मिलेगी फिटनेस और एनर्जी का नया अंदाज!

Japanese Walk: सुबह की ठंडी हवा में टहलना हो या शाम की हल्की धूप में वॉक करना हमेशा सेहत के लिए अच्छा माना गया है. लेकिन अगर आपको लगता है कि हर दिन की वॉक अब कम असरदार हो गई हो, तो समय आ गया है कुछ नया आजमाने का. आप नार्मल वॉक की जगह जापान की खास वॉकिंग तकनीक को अपना सकते हैं जो न सिर्फ आपके शरीर को फिट रख सकती है, बल्कि आपको लो एनर्जी जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकती है. आइए जानते हैं, आखिर क्या है जापानी वॉकिंग और कैसे ये आपकी हेल्थ के लिए गेंम चेंजर साबित हो सकती है.

जानिए क्या है जापानी वॉक

जब भी हम वॉक करते हैं तो हम एक नार्मल स्पीड में चलते हैं, लेकिन जापानी वॉक में ऐसा नहीं होता है. जापानी वॉक करने वाले लोगों के स्पीड में परिवर्तन देखने को मिलता है. यानी पैदल चलने के दौरान तेज और स्लो स्पीड देखने को मिलती है. यानी जापानी वॉक में पहले व्यक्ति कुछ देर तक धीरे चलता और फिर अचानक से स्पीड में चलने लगता है, जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो.

जान लीजिए इसके फायदे

जापान के लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं. ऐसे में जापान में की जाने वाली वॉक भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. जो भी लोग नार्मल वॉक की जगह जापानी वॉक करते हैं, उनकी वजन कंट्रोल में रहता है. इसी के साथ हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी दूर रहती हैं और मूड में सुधार देखने को मिलता है.

जापानी वॉकिंग को इंटरवल वॉकिंग भी कहते हैं, आम तौर पर सभी उम्र और फिटनेस स्तर के लोग इसे कर सकते हैं. अगर आप खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस वॉक को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें.

यह भी पढ़ेंः सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत

इन लोगों को नहीं करना चाहिए जापानी वॉक

जापानी वॉक करने के दौरान आपको एक समय स्पीड काफी तेज करनी होती है और कुछ देर चलने के बाद कम करनी होती है. ऐसे में अगर आपके घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में लंबे समय से दर्द है, तो इस वॉक को करना आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

इस तरह करें जापानी वॉक

जापानी वॉकिंग करने के दौरान तेज और स्लो स्पीड बारी-बारी से करना चाहिए.

सबसे पहले कम स्पीड में चलें, कुछ समय धीमा चलने के बाद 3 मिनट तेज चलें.

इसके बाद 3 मिनट धीमी गति से चलें.

इस प्रकार आप जापानी वॉक कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.