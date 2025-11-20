अपने बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनसे रोज कहें ये 5 बातें, भविष्य में मिलेगी मदद

children Self Confidence Tips: हर मां-बाप चाहते हैं, कि उनके बच्चें हर जगह आगे बढ़ते रहें. उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान और एक खूब सफलता उनको मिलती रहे. सही माहौल और हर सुख सुविधा देने की उनको कोशिश करते ही हैं. कई बार माता-पिता कई सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, जो शायद उनके बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास वाली चीजों को नहीं बढ़ा पाती है. आपने कई बच्चों को देखा होगा काफी ज्यादा डरे-डरे और कम कॉन्‍फि‍डेंस उनके अंदर नजर आता है. अगर आपका बच्चा भी ऐसा है, तो आपको उनको खुशी वाला महौल देने की कोशिश करनी चाहिए. आज आपको बताते हैं अपने बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोजाना उनसे कौन सी बातें कहनी चाहिए.



बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं?



1. मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है

अगर आपका बच्चा भी काफी ज्यादा चुप-चुप सा रहता है और उसके अंदर कॉन्‍फि‍डेंस की कमी है, तो आपको रोजाना उनसे मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है ये जरूर कहना चाहिए. बच्‍चे की तारीफ करेंगे, तो उनका हौसला भी बढ़ेगा.



2. तुम बहुत अच्छे इंसान हो

आपको अपने बच्चों को हमेशा तुम बहुत अच्छे इंसान हो ये चीजें बोलनी चाहिए, ऐसा करने से उनके दिल से चीजें स्पेशल फील होंगी. ये बातें बच्चे को अंदर से इमोशनली मजबूत बनाएंगी.



3. मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया

अगर आपका बच्चा कुछ चीजें सोचता है और आपके साथ चीजों को शेयर करता है, तो आपको रोजाना उनसे मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया ये जरूर कहना चाहिए, ऐसा करने से उसकी क्रिएटिवि‍टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी.



4. मुझे तुम पर भरोसा है

छोटी-छोटी तारीफ को करके भी आप उनके अंदर कॉन्‍फि‍डेंस को बढ़ा सकते हैं. मुझे तुम पर भरोसा है ये लाइन भी आपको बोलना चाहिए. ऐसा कहने से उनको लगेगा की वो अब सब कुछ कर सकते हैं.



5. कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा

अगर आपके बच्चे को कहीं से किसी चीज से निराशा हाथ लगी हैं, तो आपको उन पर गुस्सा करने के बजाय कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा ये बातें उनको रोजाना बोलना चाहिए.



