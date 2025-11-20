Advertisement
trendingNow13011400
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अपने बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनसे रोज कहें ये 5 बातें, भविष्य में मिलेगी मदद

children Self Confidence Tips: आपको बताते हैं की आप अपने बच्चों का अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के आप क्या कर सकते हैं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनसे रोज कहें ये 5 बातें, भविष्य में मिलेगी मदद

children Self Confidence Tips: हर मां-बाप चाहते हैं, कि उनके बच्चें हर जगह आगे बढ़ते रहें. उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान और एक खूब सफलता उनको मिलती रहे. सही माहौल और हर सुख सुविधा देने की उनको कोशिश करते ही हैं. कई बार माता-पिता कई सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, जो शायद उनके बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास वाली चीजों को नहीं बढ़ा पाती है. आपने कई बच्चों को देखा होगा काफी ज्यादा डरे-डरे और कम कॉन्‍फि‍डेंस उनके अंदर नजर आता है. अगर आपका बच्चा भी ऐसा है, तो आपको उनको खुशी वाला महौल देने की कोशिश करनी चाहिए. आज आपको बताते हैं अपने बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोजाना उनसे कौन सी बातें कहनी चाहिए.
 

बच्चों के अंदर से आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं?
 

1. मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपका बच्चा भी काफी ज्यादा चुप-चुप सा रहता है और उसके अंदर कॉन्‍फि‍डेंस की कमी है, तो आपको रोजाना उनसे  मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है ये जरूर कहना चाहिए. बच्‍चे की तारीफ करेंगे, तो उनका हौसला भी बढ़ेगा.
 

2. तुम बहुत अच्छे इंसान हो

आपको अपने बच्चों को हमेशा तुम बहुत अच्छे इंसान हो ये चीजें बोलनी चाहिए, ऐसा करने से उनके दिल से चीजें स्पेशल फील होंगी. ये बातें बच्चे को अंदर से इमोशनली मजबूत बनाएंगी.
 

3. मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया

अगर आपका बच्चा कुछ चीजें सोचता है और आपके साथ चीजों को शेयर करता है, तो आपको रोजाना उनसे मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया ये जरूर कहना चाहिए, ऐसा करने से उसकी क्रिएटिवि‍टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी.
 

4. मुझे तुम पर भरोसा है

छोटी-छोटी तारीफ को करके भी आप उनके अंदर कॉन्‍फि‍डेंस को बढ़ा सकते हैं. मुझे तुम पर भरोसा है ये लाइन भी आपको बोलना चाहिए. ऐसा कहने से उनको लगेगा की वो अब सब कुछ कर सकते हैं.
 

5. कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा

अगर आपके बच्चे को कहीं से किसी चीज से निराशा हाथ लगी हैं, तो आपको उन पर गुस्सा करने के बजाय कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा ये बातें उनको रोजाना बोलना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: सद्गुरु का माता-पिता को चेतावनी! पेरेंटिंग में न करें ये गलतियां

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

self confidence tipschildren Self Confidence tips

Trending news

'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?