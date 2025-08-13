खुशबू से महक उठेगा घर का कोना-कोना, बस मिनिमल स्पेस में डेकोर कर लें ये खूबसूरत पौधे!

इन दिनों कई लोग घर में छोटे-छोटे होमगर्डन बना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बालकनी और रुम में भी इनडोर पौधे डेकोर कर रहे हैं जिससे घर की सुंदरता में चार-चांद लग जाते हैं. वहीं ये छोटे फूलों के पौधे पूरे घर में अपनी भीनी खुबशू को बेखेर देते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं. तो आइए जानते कि कौन से पौधे घर में सजाने के लिए बेस्ट रहेंगे.

चंपा का फूल-

चंपा का फूल मां लक्ष्मी का प्रिय होता है पूजा के दौराने इसे माता को अर्पित किया जाता है. वहीं ये फूल हमारे मन को शांत कर स्ट्रेस को खत्म करने का काम भी करते हैं. चंपा के फूल देखने में बेहद सुंदर होते हैं.

मोगरा या चमेली के फूल-

मोगरा के सुंदर सफेद फूल हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं इन फूलों को घर में सजाने से आपको रूमफ्रेशनस की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोगरा के फूलों की खुशबू हर कोने में तेजी से फेल जाती है. वहीं इस पोधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है.

सदाबाहर-

सदाबाहर के पौधे आपको पूरी साल कई घरों में खिले हुए मिलेंगे. इस पौधे पर पूरी साल कलियां आती हैं. वहीं सदाबाहर के फूल घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं. इसकी खुशबू से मन को शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है.