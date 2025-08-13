खुशबू से महक उठेगा घर का कोना-कोना, बस मिनिमल स्पेस में डेकोर कर लें ये खूबसूरत पौधे!
Advertisement
trendingNow12878960
Hindi Newsलाइफस्टाइल

खुशबू से महक उठेगा घर का कोना-कोना, बस मिनिमल स्पेस में डेकोर कर लें ये खूबसूरत पौधे!

Scented Flowers for Home: बारिश के मौसम में पेड़-पौधे और फूल खिल उठते हैं जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं. वहीं इनकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे खुशबूदार पौधों के बारे में बताएगें जिसे आप घर में सजा सकते हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशबू से महक उठेगा घर का कोना-कोना, बस मिनिमल स्पेस में डेकोर कर लें ये खूबसूरत पौधे!

इन दिनों कई लोग घर में छोटे-छोटे होमगर्डन बना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बालकनी और रुम में भी इनडोर पौधे डेकोर कर रहे हैं जिससे घर की सुंदरता में चार-चांद लग जाते हैं. वहीं ये छोटे फूलों के पौधे पूरे घर में अपनी भीनी खुबशू को बेखेर देते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं. तो आइए जानते कि कौन से पौधे घर में सजाने के लिए बेस्ट रहेंगे.

 

चंपा का फूल-

चंपा का फूल मां लक्ष्मी का प्रिय होता है पूजा के दौराने इसे माता को अर्पित किया जाता है. वहीं ये फूल हमारे मन को शांत कर स्ट्रेस को खत्म करने का काम भी करते हैं. चंपा के फूल देखने में बेहद सुंदर होते हैं. 

 

 

मोगरा या चमेली के फूल-

मोगरा के सुंदर सफेद फूल हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं इन फूलों को घर में सजाने से आपको रूमफ्रेशनस की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोगरा के फूलों की खुशबू हर कोने में तेजी से फेल जाती है. वहीं इस पोधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है.

 

 

सदाबाहर-

सदाबाहर के पौधे आपको पूरी साल कई घरों में खिले हुए मिलेंगे. इस पौधे पर पूरी साल कलियां आती हैं. वहीं सदाबाहर के फूल घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं. इसकी खुशबू से मन को शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है.

 
About the Author
author img
Jyoti Rajput

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

TAGS

scented flowers plants ideas for homeSadabahar Flowerchampa or chameli flowerMogra flower

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
;